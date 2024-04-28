Micro LED應用看好 台廠握優勢避免重蹈覆轍

台灣面板廠發展新一代技術微發光二極體（Micro LED），產業界看好未來應用面。不過也有業者憂心是否會重蹈當年發光二極體（OLED）被韓廠超車覆轍，分析師指出，中國瘋狂投入高世代液晶面板建廠，造成供過於求，才會打亂當年台廠布局。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪表示，台灣面板廠在2006年左右投入有機發光二極體（OLED）面板，但評估台、日、韓3國都投入液晶面板，降低成本的速度應該很快；而OLED成本降低速度卻很慢，預估到2030年液晶面板都具有優勢，台廠因而決定全力投入液晶面板。

不過，事與願違，陳建助直言，中國面板廠在國家強力支持下，不計成本，瘋狂投入高世代液晶面板建廠，造成產業嚴重供過於求。

陳建助指出，為避免中國液晶面板大量生產造成的衝擊，OLED又重新成為韓國面板廠的選項，主要考量與液晶面板產品的差異化。雖然2015、2016年OLED面板仍然很貴，但隨後大量生產使成本下降，加上韓國三星顯示器生產的OLED面板，有同集團的三星電子智慧手機採用，龐大的出海口形成極強的競爭優勢。

此外，同一期間台廠、日廠正面臨美國司法部門指控違反「反托拉斯法」，操縱面板價格，而當時唯一豁免美國司法部門處罰的面板廠，正是後來OLED面板最領先的韓國面板廠三星顯示器。

群創光電總經理楊柱祥日前在Touch Taiwan智慧顯示展前記者會抱怨，正當台廠發展OLED面板之際，高層不是身陷囹圉，就是在籌大錢賠給美國，哪來的精神去研發OLED面板。

法人分析表示，台灣面板廠目前有兩個領先、兩個落後。領先的是超高解析度電視面板（4K2K）及微發光二極體（Micro LED）；而落後的是有機發光二極體（OLED）落後韓國、液晶面板產能落後中國。但最初台廠投入OLED面板時點領先韓廠，產能更曾大幅領先中國面板廠。

台廠今年量產新一代面板微發光二極體（MicroLED），並大舉投入技術、市場開發，讓業界聯想當年台廠也曾領先OLED，卻被超車，應避免重蹈覆轍。

陳建助分析，台廠約在2006年發展OLED面板，友達率先做出產品，並提供手機採用；但考量液晶面板降價速度快，從性價比的觀點來看較有優勢，OLED面板價格要貼近液晶面板不易，所以轉變策略，主攻液晶面板。只是沒想到2010年中國瘋狂投資8.5代液晶面板廠，液晶面板價格下降的速度比預期快太多，到2016、2017年局勢已難逆轉。

反而是韓國積極投入OLED面板研發，且三星顯示器生產的OLED面板靠集團的手機面板龐大需求支撐，已經有效壓低價格，加上關鍵時刻韓國貨幣大幅貶值；台廠在落後的情況下，即使再投入龐大資金追趕也為時已晚。

陳建助指出，面板技術的領先或落後，常有其他外在因素干擾，台廠現在發展微發光二極體（MicroLED）正逢其時，主因台廠有半導體、光電的產業聚落優勢，且已領先一段距離並量產，只待規模放大，使價格下降，便可提高客戶採用購買意願。

OLED面板目前市場需求仍大，對於台廠是否再重新拓展OLED面板，追趕韓國，陳建助直言，從面板出海口來看，韓廠三星顯示器的OLED面板有龐大的智慧手機，甚至電視出海口，且韓廠OLED技術已跑了相當長時間，技術專利遙遙領先，台廠若在別人的賽道上，其實很難追趕。

他認為，韓廠的OLED專利技術多，重要設備也被韓廠包了，台廠搶不贏OLED面板生產設備，所以台廠另闢蹊徑投入微發光二極體（Micro LED），除了半導體產業的支持，還有上游的磊晶「巨量移轉」優勢，台灣在每一個供應鏈環節都有的情況下，形成完整的產業聚落。