華為新款旗艦機開賣就秒殺 愛國買氣助攻手機復甦

陸企手機品牌大廠華為新款旗艦機Pura70日前一開賣就秒殺，各大通路均呈現缺貨狀態，甚至出現黃牛亂象，比新機原價哄抬人民幣近1,000至2,000元，顯出大陸當地「愛國買氣」相當熱烈，有望引領大陸手機市場步入復甦之路。

根據市調機構Counterpoint最新報告指出，大陸今年首季智慧手機市場銷售量年增1.5%，且連續兩季呈現正成長；其中華為表現最亮眼，銷售量年增率達69.7%，主因來自Mate 60系列手機，外界推估，大陸第2季手機市場會被Pura70帶動，維持正向成長。

據悉，目前華為在大陸市占率15.5%，大致與蘋果相當，第2季因有新機Pura70助陣，蘋果則處新舊產品交替期，華為市占超越蘋果只是時間問題，若以全年來看，由於華為新機相當具有競爭力，加上當地愛國情懷加持，華為有機會重新取回大陸全年度市占王寶座。

市調公司TechInsights預估，華為今年智慧手機出貨量上看5,000萬支，其中包含1,040萬支Pura70。業界人士認為，從上述數據推算，蘋果在大陸市場可能退居第二，但最終排名表現仍必須視iPhone 16發表後狀況而定。

法人指出，華為重返高階智慧手機市場，蘋果首當其衝，加上蘋果當前機種並未導入AI功能，難以吸引消費者，若下半年iPhone 16上市後仍無法扳回一城，未來蘋果在大陸市場恐節節敗退。