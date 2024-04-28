研華併購法國POS業者 仁寶旗下普達買英國代理商

研華（2395）26日宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies SA，以搶攻全球智慧零售產品及業務覆蓋率；同一天，仁寶（2324）集團旗下普達也宣布併購英國代理商Varlink，歐系POS業者頓時成為搶手夯貨。

研華是全球工業物聯網領導廠，將透過向Aures大股東收購及公開收購，以每股不高於6.7歐元收購Aures股票（流通在外股數共3,938,173股），最高至100%股權；另外，研華也將以共500萬歐元之可轉債協助Aures充實營運資金，全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核完成後執行。

研華董事長劉克振表示，研華近年積極推動第三次轉型，其中智慧零售更是被定義深具潛力的行業市場之一。此次透過與Aures結合，不僅在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補。另一方面也揭示研華從過去傳統產品導向，未來將深化每個行業的布局與經營，創造更深遠的影響與價值。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，全球零售業近年來幾經跌宕，同時適逢AI崛起及消費者習慣變遷，行業轉型及整併趨勢日漸顯著。在產業變革中，研華持續深化布局，擴增硬體及軟體產品組合。

Aures是歐美地區聲譽卓著品牌，有優異的POS、KIOSK產品設計開發量能，加以研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡，雙方結合對兩家公司，所有員工、客戶、合作夥伴，乃至全球智慧零售服務板塊，都有可期的發展。

仁寶集團旗下工業電腦普達（6599）26日也宣布以150萬英鎊，相當於新台幣6,000萬元併購英國POS系統整合商Varlink股權，5月起將合併認列營收，該英國通路商年營收1.5億元，業界推算普達2025年營收有望挑戰10億元。

仁寶2022年宣布以4.09億元取得普達65%股權，藉此切入品牌POS市場，由於普達主力市場在歐洲，也跟仁寶有所互補。普達表示，將能擴張歐洲及英國零售等終端市占率，由於Varlink為英國通路商，將與普達自有品牌POS產生互補效益。