研華併法商喊出A+A：力拚成為全球智慧零售領導廠

全球工業物聯網領導廠研華，宣布併購法國POS及KIOSK品牌公司Aures Technologies SA，以搶攻全球智慧零售產品及業務的覆蓋率，成為全球智慧零售整合方案及服務領導者。

研華指出，將透過向Aures大股東收購及公開收購，以每股不高於6.7歐元收購Aures股票（流通在外股數共3,938,173股），最高至100%股權；另外，研華也將以共500萬歐元之可轉債協助Aures充實營運資金，全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核完成後依序執行。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，全球零售產業自新冠疫情、供應鏈混亂、全球通膨及升息，近年來幾經跌宕，同時適逢AI崛起及消費者習慣變遷，行業轉型及整併趨勢日漸顯著。在產業變革中，研華持續深化布局，擴增硬體及軟體產品組合。

Aures是歐美地區聲譽卓著的品牌，並且有優異的POS、KIOSK產品設計開發量能，加以研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡，A+A（Advantech + Aures）的結合對於兩家公司，所有員工、客戶、合作夥伴，乃至全球智慧零售服務板塊，都將有可期的發展。

Aures創辦人暨董事長Patrick Cathala表示，研華除了具有深厚的產品技術、全球範圍的精實營運與生產，更長期經營一個享有高度信譽的品牌。這都是我們所看重並選擇研華作為合作夥伴的原因。相信研華能引領Aures延續多年累積的品牌底蘊與價值主張，並挹注能量，共同打造更好的產品及服務。