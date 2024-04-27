AI發展 聯發科關鍵技術扮關鍵賦能角色

聯發科（2454）將於5月27日召開股東會，昨（26）日公布致股東報告書，董事長蔡明介表示，隨著AI在邊緣運算與雲端運算領域不斷增長，聯發科具備業界領先高運算、低功耗處理器，以及AI運算、有線與無線連結等關鍵技術，與全球生態系夥伴緊密合作，將在快速成長的市場中扮演關鍵的賦能角色。

蔡明介指出，生成式AI、車用、聯網技術持續演進，升級需求及未來機會蓬勃發展。聯發科過去幾年紮實的技術投資，建立業界領先的產品組合，並強化全球市場地位。聯發科在全球手機市場的市占率保持領先，在旗艦市場更是持續成長，5G旗艦晶片營收在去年成長約七成，並貢獻超過10億美元營收。

在智慧終端裝置平台方面，聯發科的WiFi 7技術在全球占有領先地位，成功拓展至高階路由器、筆電、電視與寬頻等應用。聯發科去年發表Dimensity Auto汽車平台，與輝達在全球車用電子市場合作。在電源管理晶片方面，持續拓展至新領域，為儲存裝置與伺服器提供具低能耗、精確感應與高效能的產品。