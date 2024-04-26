預防成癮 網銀國際推動責任遊戲找出高風險玩家
泛娛樂集團網銀國際今天宣布接軌國外先進的「責任遊戲」概念，探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，透過串連產學研各方研究計畫，勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮。
根據國家衛生研究院群體科學建康研究所研究團隊調查，台灣青少年網路遊戲成癮比率為3.1%，相比西方國家為1%，台灣網路遊戲成癮比率相對較高。
網銀國際發布新聞稿說明，雖然降低玩家遊戲時間恐致遊戲公司獲利減少，但基於ESG社會責任，更重視玩家健康，因此耗資千萬推廣「責任遊戲」理念。
網銀國際透過新創投資機構創夢市集串連中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，與資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析。
網銀國際表示，責任遊戲的推動規劃，主要分成社會、制度、經營、行為等多個面向探討，形塑出玩家的生活行為和消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，並對高風險玩家建立防火牆機制。
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