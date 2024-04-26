快訊

法國沛綠雅氣泡水疑遭「糞便細菌」汙染 台灣通路回應了

你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

調查：85%半導體主管估2024年產業營收穩步成長

中央社／ 台北26日電

KPMG安侯建業今天發布「2024全球半導體產業大調查」，訪問全球172位半導體產業高階主管，針對產業生態系、財務營運等面向進行調查，儘管全球市場存在經濟逆風和地緣政治問題，仍有85%受訪者認為2024年產業營收會持續穩步成長。

調查顯示，超過半數、約51%的受訪半導體產業高階主管表示，今年預計減緩資本支出，及遞延投資研發，顯示受到全球經濟高通膨、高利率的影響，經濟景氣表現疲弱，終端消費復甦力尚未回暖。

儘管如此，調查也指出，半導體產業高階主管對於企業營收成長幅度，仍抱持非常樂觀的態度，已有85%的受訪半導體產業高階主管預估未來一年產業營收會成長，與去年的64%的結果相比樂觀許多。

KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，台灣企業擁有尖端製程、IC設計及封裝產業高度的競爭力，而美國、日本、韓國等國的業者實力也不容小覷，其他國家如中國、德國、印度、新加坡、馬來西亞等政府，亦積極扶植半導體產業，希望透過國家力量爭取到經濟發展中最重要的產業。

他指出，面對他國政府的大力扶植、期望透過在地化的半導體產業發展帶動經濟成長的同時，台灣業者也應思考，是否能順勢從事跨國企業整併及投資布局、分散地緣政治風險及做好供應鏈布局管理，將之納入企業評估風險與報酬的參考因素。

同時，根據調查，「採取供應鏈地域多元化」已連續2年成為半導體產業關鍵議題，在全球地緣政治局勢緊張、半導體技術國有化之下，更有58%的半導體產業高階主管計畫在未來3年內，實踐供應鏈多元化目標，透過加強供應鏈管理大幅減少斷鏈的擔憂。

半導體 營收

延伸閱讀

印尼學者憂賴清德忽略東南亞 盼延續蔡英文新南向政策

KPMG《全球半導體產業大調查》 前景仍保持樂觀

南電：半導體業第2季開始回溫 下半年重返成長

櫃買中心前進越南平陽省及同奈省台商聚落 推動海外企業來臺上櫃

相關新聞

智冠經營權之爭 市場派網銀由前立委許毓仁領軍角逐

遊戲龍頭智冠科技近期爆發經營權之爭，將在6月24日改選10席董事（含獨董），市場派網銀國際先前除了不惜砸下十多億元搶籌碼...

前立委出書談AI人工智慧！點名1事必須加以限制 否則電影情節恐真實上演

前立委孫大千2016年離開立法院之後，擔任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程，26日...

誠美材曾鬧董座雙包案又頻傳內鬥 經營權大戰在爭什麼？

偏光片大廠誠美材（4960）近年頻傳經營權之爭，先前董事長何昭陽與股市聞人葉美麗互槓，鬧出董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，董總互控對方結合外部勢力奪權。外界分析，掌握經營權即掌控公司資源，近年誠美材的營運體質改善，逐步邁向獲利，偏光片又是面板關鍵零組件，沒有大股東的支持，讓誠美材近年不斷陷入經營權爭奪戰。

鴻海啟動輪值CEO計畫 董座劉揚偉的想法是什麼？

鴻海（2317）董事長劉揚偉在2019年中接下董事長一職以來，一直在思考如何加強公司治理，並為鴻海集團構思可長可久的人才培育計畫，劉揚偉自接任之後，在創辦人郭台銘的支持下，慢慢進行相關的規劃。近期市場傳出鴻海將啟動輪值CEO計畫，劉揚偉也證實，輪值CEO自2024年4月展開。據了解，首任輪值CEO是鴻海E事業群總經理林忠正。

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節...

撤出中國大陸 京元電今年加碼投資台灣122.81億元

京元電決議撤出中國大陸、出售蘇州子公司京隆科技全數股權，獲得資金和獲利決議加碼投資台灣及未來兩年增發股息。京元電董事會今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。