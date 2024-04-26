調查：85%半導體主管估2024年產業營收穩步成長

KPMG安侯建業今天發布「2024全球半導體產業大調查」，訪問全球172位半導體產業高階主管，針對產業生態系、財務營運等面向進行調查，儘管全球市場存在經濟逆風和地緣政治問題，仍有85%受訪者認為2024年產業營收會持續穩步成長。

調查顯示，超過半數、約51%的受訪半導體產業高階主管表示，今年預計減緩資本支出，及遞延投資研發，顯示受到全球經濟高通膨、高利率的影響，經濟景氣表現疲弱，終端消費復甦力尚未回暖。

儘管如此，調查也指出，半導體產業高階主管對於企業營收成長幅度，仍抱持非常樂觀的態度，已有85%的受訪半導體產業高階主管預估未來一年產業營收會成長，與去年的64%的結果相比樂觀許多。

KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，台灣企業擁有尖端製程、IC設計及封裝產業高度的競爭力，而美國、日本、韓國等國的業者實力也不容小覷，其他國家如中國、德國、印度、新加坡、馬來西亞等政府，亦積極扶植半導體產業，希望透過國家力量爭取到經濟發展中最重要的產業。

他指出，面對他國政府的大力扶植、期望透過在地化的半導體產業發展帶動經濟成長的同時，台灣業者也應思考，是否能順勢從事跨國企業整併及投資布局、分散地緣政治風險及做好供應鏈布局管理，將之納入企業評估風險與報酬的參考因素。

同時，根據調查，「採取供應鏈地域多元化」已連續2年成為半導體產業關鍵議題，在全球地緣政治局勢緊張、半導體技術國有化之下，更有58%的半導體產業高階主管計畫在未來3年內，實踐供應鏈多元化目標，透過加強供應鏈管理大幅減少斷鏈的擔憂。