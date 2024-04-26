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宇瞻邁入綠色顯示市場 膽固醇液晶全彩電子紙 Touch Taiwan 大放異彩

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
宏碁創辦人施振榮先生參訪宇瞻展示膽固醇電子紙。左起宇瞻科技副總駱榮發、宇瞻科技董事長陳益世、宏碁創辦人施振榮、虹彩光電董事長廖奇璋、宇瞻科技執行長張家騉。照片／公司提供。
宏碁創辦人施振榮先生參訪宇瞻展示膽固醇電子紙。左起宇瞻科技副總駱榮發、宇瞻科技董事長陳益世、宏碁創辦人施振榮、虹彩光電董事長廖奇璋、宇瞻科技執行長張家騉。照片／公司提供。

記憶體模組廠宇瞻（8271）26日表示，在顯示器年度盛會Touch Taiwan上，公司亮相與握有膽固醇液晶專利的虹彩光電、推出膽固醇全彩電子紙看板與各式商業應用，展示市面上顯色最豐富的1600萬色真全彩電子紙產品，讓電子紙市場有更豐富優質的節能顯示選擇。

宇瞻指出，虹彩光電掌握全球膽固醇液晶電子紙關鍵專利，致力於技術創新研發，宇瞻科技執行長張家騉強調，公司看好電子紙市場將持續發展，特別針對全採電子紙應用領域，不限於電子紙看板開發，待後續市場規模上升，光學檢測需求也會應運而生，這也是宇瞻可提供的服務。

虹彩光電董事長廖奇璋則說，本次Touch Taiwan的參訪專業人士與民眾對全彩電子紙的關注度與認同度明顯提高，對於膽固醇液晶的色彩表現、刷新時間等，虹彩光電將會持續追求卓越與高品質，此外，針對永續減碳，膽固醇液晶全彩電子紙還擁有節省能源消耗的加分條件，那就是可內建太陽能板，達成具有自供電效果的電子紙顯示系統。

近年淨零碳排為全球重要關注焦點，如何透過電子紙顯示技術達到綠色顯示，並真正落地普及，是目前各家技術擁有者、產品開發商的共同課題，也是宇瞻認為深具前景、積極開發的創新應用領域。宇瞻將會以此為目標，持續推進產品與技術研發，為永續淨零善盡企業責任。

光電 膽固醇 電子紙

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