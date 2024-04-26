快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

微星和 DAMUR 在臺北時裝周上揭曉永續合作

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星和DAMUR 在臺北時裝周上揭曉永續合作。微星／提供
MSI微星和DAMUR 在臺北時裝周上揭曉永續合作。微星／提供

MSI微星（2377）26日宣布商務美學系列與DAMUR旅德設計師黃世舜合作，於4/26-4/29臺北時裝周上結合展示。微星商務系列從Modern產品以來主軸一直為美學設計，本次透過「永續環保議題」透過隨身螢幕產品包裝為發起，承襲3C美學與服裝時尚品牌跨界交融，傳遞3C產品也能完美展現個人品味，同時結合與設計師的環保議題設計，將創新設計運用於產品包材中，讓螢幕外盒再生，賦予二次生命再利用。朝向環境永續發展邁出一大步。

MSI和DAMUR合作推出創新解決方案，將科技與時尚無縫交融，同時減少對環境的影響。此次合作不僅限於創造產品，也創造綠色的未來。此次合作的一個突出特點是創造了藝術紙盒包裝。使用者可以沿著預先標記的線輕鬆切割和組裝這些盒子，形成各種動物雕像，不僅可愛而且實用。

微星對永續發展的承諾透過PRO MP161 E2U的EPEAT認證得到體現，強調對環境責任的奉獻。這項成就凸顯了我們對環保解決方案的關注，優先考慮可回收性。未來，我們計劃將這項承諾進一步擴展到即將推出的電競和商務系列產品，持續發展積極立場。與DAMUR合作為PRO MP161 E2U升級回收包裝。這減少了包材浪費並促進環保再生，運輸過程中不僅產品安全，也鼓勵消費者重複利用，減少對環境的影響。

4月27日在DAMUR品牌時裝秀上，與會者可以期待尖端技術與前衛時尚的融合，凸顯持續創新的可能性。微星科技行銷處副總裁程惠正對此次合作和即將舉行的時裝秀表示：「我們很高興能夠在臺北時裝周上展示與DAMUR設計師的合作。此次活動不僅凸顯了我們對永續發展的承諾，也強調了創新協同效應科技與時尚之間的展開」。

DAMUR設計師也呼應「這次展會提供了一個令人興奮且期待的機會來展示我們與 MSI 合作的環保再生設計。我們的目標是共同激發改革並重新定義潮流時尚與永續未來」。

隨著兩家公司不斷創新，我們看到了3C電子產品、時尚潮流及減碳減廢再生環保毫不費力地融合在一起的未來。展望未來，我們將致力於推出更多創新的包材裝解決方案，進一步推動環保事業。「PRO MP161 E2U隨身螢幕」延續PRO MP161 E2規格擁有15.6 FHD IPS面板與輕薄機身設計，不僅攜帶方便，同時內建喇叭與支援Type-C/mini HDMI輸入，台灣預計7月初上市，敬請期待。

MSI微星和DAMUR在臺北時裝周上揭曉永續合作。微星／提供
MSI微星和DAMUR在臺北時裝周上揭曉永續合作。微星／提供

微星 環保

延伸閱讀

體壇小將集合！臺北時裝週展前記者會 中華隊進場服曝光

LOL／尺哥哭了！JDG季後賽吞敗無緣MSI...Ruler賽後掩面落淚

LOL／又是你們！T1 3：1 HLE成功挺進MSI 週日第五度與Gen.G爭冠

LOL／Gen.G AD Peyz漂亮姊姊引熱議！網：怎麼弟弟長得像檸檬公爵？

相關新聞

KPMG《全球半導體產業大調查》 前景仍保持樂觀

KPMG安侯建業26日發布《2024 全球半導體產業大調查》，報告訪問全球172位半導體產業高階主管，針對半導體產業的生...

拆解Pura 70發現晶片升級 華為有能力持續更新高階晶片

彭博資訊報導，獨立機構的分析顯示，華為最新智慧手機Pura 70系列搭載由中芯生產的麒麟9010高階處理器，可見華為有能...

三大節能策略奏效！工研院2年省超過3,000萬電費

面對氣候環境劇變，工研院長期深耕節能減碳，以「聰明用電」、「節能好幫手」、「綠能新科技」三大節能策略切入，從2022至2...

楊文科以「智慧 韌性之縣」開啟智慧治理拓產業新局

年度最大AI博覽會AI EXPO Taiwan 2024由DIGITIMES主辦，已在台北圓山花博爭豔館盛大開展。新竹縣...

英業達智慧醫療報喜 打進馬國市場、加碼3大產品合作

代工大廠英業達（2356）旗下智慧醫療布局再傳好消息，子公司榮文生醫近日宣布，將攜手馬來西亞智慧醫療業者WellSpri...

玉晶光兩大新動能挹注 今年營運再拚新高

光學鏡頭大廠玉晶光今年受惠兩大美系客戶VR/MR產品拉貨，推升首季營運創同期新高，加上今年有望取得iPhone 16系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。