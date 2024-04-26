微星和 DAMUR 在臺北時裝周上揭曉永續合作
MSI微星（2377）26日宣布商務美學系列與DAMUR旅德設計師黃世舜合作，於4/26-4/29臺北時裝周上結合展示。微星商務系列從Modern產品以來主軸一直為美學設計，本次透過「永續環保議題」透過隨身螢幕產品包裝為發起，承襲3C美學與服裝時尚品牌跨界交融，傳遞3C產品也能完美展現個人品味，同時結合與設計師的環保議題設計，將創新設計運用於產品包材中，讓螢幕外盒再生，賦予二次生命再利用。朝向環境永續發展邁出一大步。
MSI和DAMUR合作推出創新解決方案，將科技與時尚無縫交融，同時減少對環境的影響。此次合作不僅限於創造產品，也創造綠色的未來。此次合作的一個突出特點是創造了藝術紙盒包裝。使用者可以沿著預先標記的線輕鬆切割和組裝這些盒子，形成各種動物雕像，不僅可愛而且實用。
微星對永續發展的承諾透過PRO MP161 E2U的EPEAT認證得到體現，強調對環境責任的奉獻。這項成就凸顯了我們對環保解決方案的關注，優先考慮可回收性。未來，我們計劃將這項承諾進一步擴展到即將推出的電競和商務系列產品，持續發展積極立場。與DAMUR合作為PRO MP161 E2U升級回收包裝。這減少了包材浪費並促進環保再生，運輸過程中不僅產品安全，也鼓勵消費者重複利用，減少對環境的影響。
4月27日在DAMUR品牌時裝秀上，與會者可以期待尖端技術與前衛時尚的融合，凸顯持續創新的可能性。微星科技行銷處副總裁程惠正對此次合作和即將舉行的時裝秀表示：「我們很高興能夠在臺北時裝周上展示與DAMUR設計師的合作。此次活動不僅凸顯了我們對永續發展的承諾，也強調了創新協同效應科技與時尚之間的展開」。
DAMUR設計師也呼應「這次展會提供了一個令人興奮且期待的機會來展示我們與 MSI 合作的環保再生設計。我們的目標是共同激發改革並重新定義潮流時尚與永續未來」。
隨著兩家公司不斷創新，我們看到了3C電子產品、時尚潮流及減碳減廢再生環保毫不費力地融合在一起的未來。展望未來，我們將致力於推出更多創新的包材裝解決方案，進一步推動環保事業。「PRO MP161 E2U隨身螢幕」延續PRO MP161 E2規格擁有15.6 FHD IPS面板與輕薄機身設計，不僅攜帶方便，同時內建喇叭與支援Type-C/mini HDMI輸入，台灣預計7月初上市，敬請期待。
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