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京元電提高資本支出、增幅逾七成 強化無晶圓廠先進製程產品測試服務

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

封測大廠京元電（2449）26日董事會決議通過，提高今年資本支出自新台幣70億元至122.81億元，增幅逾七成，主要原因是在高效運算（HPC）及人工智慧（AI）軟硬體產品規格複雜度躍升下，公司將強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務，以及獨立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收、獲利更高的成長空間。

京元電表示，全球大客戶產品質地已改變，且需求跟著時間在賽跑，公司在營運發展策略上將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈，並與客戶及供應商密切合作，強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務和獨立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收及獲利的更高成長空間。

京元電指出，資金運用除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，將投資於更高階的測試技術研發及擴充高階測試設備，以因應AI、HPC等市場的強力需求，另外，也不排除與國內外上、下游、同業策略合作，共謀台灣半導體產業在全球的更佳茁壯發展機會。

京元電 半導體 晶圓廠

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