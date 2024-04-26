聯發科首季毛利率52.4% 每股賺近二個股本
國內IC設計龍頭聯發科今日公布首季財報，受惠天璣手機晶片銷售告捷， 首季合併營收1334.58億萬元，季增3%，年增39.5%，毛利率季增4.1個百分點52.4%，也比去年同期增加 4.4個百分點，單季稅後純益316.65億元，季增加 23.1%，年增87.4%；每股賺進近二個股本，為19.85 元。
聯發科指出，首季毛利率因包含一次性項目，挹注毛利率 4.5 個百分點，帶動毛利率提升到52.4%，大幅超越財測高標48.5%，若還原回去約47.9%，與財測相近。
聯發科公布第1季存貨金額 492.12 億元，季增13.9%，年減 30.0%，存貨周轉天數約66天，低於去年同期的128天。
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