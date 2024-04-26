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台達第七年獲頒美國能源之星傑出永續獎 九度獲選年度夥伴

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）26日宣布第七年獲得能源之星傑出永續獎、也是第九度獲選能源之星年度夥伴。這座獎項由美國環境保護局（EPA）和美國能源部頒發，表揚為潔淨能源轉型做出傑出貢獻的企業或組織，從數千個能源之星合作夥伴中遴選出來得獎者。

台達以節能的直流無刷馬達技術，累計有近百款能源之星標章的換氣扇產品，在2023年總計為美國客戶節省超過2,900萬度電。

台達副總裁暨風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示，台達很榮幸連續第九年被授予能源之星合作夥伴。這份榮譽肯定我們不斷精進開發節能解決方案，對客戶和地球都產生正向影響力，台達將持續實踐經營使命，提供永續解方，打造更環境友善的未來。

台達美洲區風扇暨視訊系統副總裁Alex Lee表示，我們很高興能再次獲得能源之星肯定，反映台達在能源效率和環境保護的卓越表現。這項獎項更堅定了我們提供創新解決方案的承諾，不僅為客戶減碳，同時節省能源成本。台達目前已累積97款能源之星合格的節能換氣扇系列產品，並將持續精進室內空氣品質技術的研發和節能效率提升。

台達空氣品質方案的節能產品不僅滿足能源之星規範的能效標準，部分產品效率甚至超過了標準要求的315%以上，2023年全美提供的106個直流無刷馬達換氣扇中，有92%獲得能源之星認證。

台達作為全球電源和散熱管理的領導者，產品目前已涵蓋一系列創新的智慧節能系統和解決方案，包括工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施、具有微電網概念的電動車充電、再生電力、儲能系統之能源基礎設施和視訊顯示器等各個領域的頂尖技術。台達高效率節能產品及解決方案在2010到2022年間，為全球的客戶節省超過399億度電費，相當於減少近2,105萬公噸二氧化碳當量的效益。

台達電 空氣品質 美國

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