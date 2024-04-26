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LG Display 預期第2-3季稼動率揚 法人預期有利面板雙虎營運

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

LG Display公布第1季財報，營收季減28.9%，主要係iPhone相關訂單出貨高峰已過所致，本業轉盈為虧，稅後虧損0.76兆韓圜，但預估第2~3季面板產業稼動率走揚下，法人圈預估，將有利友達（2409）、群創（3481）等面板供應鏈營運表現。

分析師表示，觀察LG Display第1季產品結構，首先，Mobile etc產品線的營收隨iPhone相關需求降溫而減少至1.47兆韓圜，季減54.8%，營收比重由去年第4季的44%降低至28%；其次，IT產品線的營收2.1兆韓圜，季減8.3%，季減少幅度不大，原因在於去年第4季旺季效應並不顯著，基期相對偏低；TV產品線的營收則減少至1.16兆韓圜，季減13.1%，原因在於電視品牌廠先前促銷動作陸續結束，第1季多數僅零星補庫存訂單挹注。

此外，OLED面板合計的營收比重由去年第4季的57%降低至47%，關鍵則在於iPhone相關訂單出貨高峰已過。

隨LG Display預估第2~3季面板產業稼動率將走揚，加上歐洲盃等三大運動賽事、中國618促銷相關需求陸續挹注，推升TV面板報價自2月下旬開始上漲，預估第2~3季整體面板產業稼動率均走揚，並有助於推升TV面板報價，有利友達、群創營運。

營收 面板

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