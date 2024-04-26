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業者新建國際海纜站與機房防護 數位部補助1.9億元

中央社／ 台北26日電

數位部公告「推動國際海纜登陸站韌性建設計畫補助案」，業者可申請新建海纜站與2處備援機房的電力與安全防護等設備作為補助項目，總補助經費上限約新台幣1.9億元，盼強化通訊韌性，重大災害發生也不影響台灣的對外通訊。

海底電纜因頻寬大，是現行通訊使用的「主要道路」，上網所需的流暢影音、高速資料傳輸都靠海纜，海纜登陸後再經由光纜連接到主要的機房。台灣聯外的國際海纜約14條，目前有8座國際海纜站，坐落在台灣本島的淡水、八里、頭城與枋山，以及離島的金門，整體來看，主要國際海纜站較多位在台灣北部。

數位部表示，為避免大規模災害像是地震或戰爭發生時，可能嚴重損毀既有國際海纜站，影響台灣聯外通訊，加上台灣目前國際海纜登陸站主要在北部，分布不均，有必要再增建，因此提供一定比例的補助。

根據計畫內容，科發基金核定補助金額約1.9億元，計畫分2期補助，以不超過受補助項目建置費用總額的50%為限，申請補助到4月底止，後續再召開專家審查會議，受補助業者要在今年12月14日前，依計畫書內容完成補助案。

數位部指出，主要補助項目，一是希望業者可以在既有國際海纜站以外的區域，再規劃增建國際海纜站，補強目前海纜登陸站的完整性，二是希望業者利用自身的其中一條國際海纜，登陸後再把陸纜部分分歧延伸到另一個備援機房，並加強防護措施等。

至於哪些業者可來申請，數位部指出，計畫申請者要符合電信管理法規定，為設置國際海纜登陸站的電信事業或公眾電信網路設置者，同時也要具有2座以上國際海纜登陸站、自備2座國際海纜備援機房、新建現有區域之外的海纜登陸站等才能申請補助。

外界預期，符合資格的申請者主要以電信業者為主，像是中華電信、台固、新世紀資通等，不過，增建國際海纜站所費不貲，地點也需要多面向評估與商業考量，最終仍要看業者評估決定。

中華電信 數位部

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