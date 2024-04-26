英業達智慧醫療報喜 打進馬國市場、加碼3大產品合作

代工大廠英業達（2356）旗下智慧醫療布局再傳好消息，子公司榮文生醫近日宣布，將攜手馬來西亞智慧醫療業者WellSpring在醫療健康領域上達成合作，並且雙方最快將在今年內，推動「循環腫瘤細胞(CTC)檢測、腸安適、和益生菌」在內，三大產品的全新專案合作，而這也代表集團正式打進東南亞醫療市場、並入手龐大商機。

事實上，WellSpring不僅專精於創新醫療解決方案和數據分析，也憑藉旗下精準醫療及解決方案技術，開發出包括「智慧溫度計、智慧脈衝氧氣儀、智慧心電圖顯示器、健康守護者應用程式」等產品，並在全球健康醫療科技領域佔有一席之地。而公司團隊也秉持主動照護、保持健康的初衷，不斷推出各種數位創新應用成果，來提升民眾的生活品質及健康狀況。

榮文生醫透露，隨著WellSpring成為英業達在馬來西亞地區的合作夥伴後，雙方在未來也將展開更多、更深入的商務合作和專業技術訓練，共同探索醫療健康領域的無限可能。值得一提的是，雙方目前已就循環腫瘤細胞(CTC)檢測、腸安適和益生菌等產品，規劃多項全新的合作專案，預計能替馬來西亞的廣大消費者帶來更優質的產品與服務。

而此次英業達與WellSpring建立合作關係，不僅代表集團成功卡位東南亞醫療供應鏈，也代表集團在精準健康領域獲得了一個強而有力的技術研發後盾。外界預估，雙方成為合作夥伴後，除了能帶給客戶更專業豐富的醫療品質，推升全民醫療保健的「效率」和「可近性」外，也將替旗下英華達、榮文生醫兩大智慧醫療團隊增添底氣。