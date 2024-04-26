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友達、群創車拚！ 柯富仁：智慧座艙成買車新馬力指標

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
友達總座柯富仁（左二）表示智慧座艙成為消費者購車的新選擇依據，就像是新馬力。王郁倫攝影
友達總座柯富仁（左二）表示智慧座艙成為消費者購車的新選擇依據，就像是新馬力。王郁倫攝影

「以前買車看的是馬力，現在的新馬力是看座艙的體驗。」友達（2409）總經理柯富仁25日在 Touch Taiwan 2024 智慧顯示展表示，智慧座艙將是未來消費者買車需求的一個新亮點。

看好智慧座艙將是車用電子市場重要新成長引擎，機構整合業者與顯示技術業者紛紛攜手合作，加速新品開發速度，滿足車廠解決方案需求。友達4月初宣布完成收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100% 股權，特斯拉供應廠和碩科技（4938）則以12.57億元入股群創（3481）旗下智慧座艙顯示模組廠群豐駿（CarUX）4.09%股權，藉此觸及福斯、BMW、美系車廠供應機會。

工研院與友達25日宣布簽署策略夥伴協議書，聚焦智慧座艙、智慧醫療與淨零排放等面向深度合作，雙方也展示具全景透明、亮度高達1000nits抬頭顯示器與整合生理偵測功能的「直覺式駕駛安全系統」車載顯示創新技術，群創此次在展場中並未展示抬頭顯示器，內部表示已有解決方案獲得車廠客戶採用。

業者表示，汽車產業趨勢有2，首先是車廠期望車款能具備差異化，讓消費者第一眼就能有特殊感，由於電動車室內空間變大，車廠期望打造不同風格，「現在中國大陸汽車越來越像特斯拉」業者指出，國際大廠期望未來新車能差異化，不希望不同車廠的車看起來都很像。

其次，是車廠期望整合供應鏈，不要有太多供應商一個一個溝通，期望能有一個具備高度整合力（面板製造工藝、人機界面及機構整合力）供應商，在對智慧座艙有什麼構想時，供應業者就能做出來，這在智慧座艙產業尤其重要。

友達去年宣布204億元併購德國一線汽車供應鏈大廠 BHTC，強化汽車智慧座艙的機構整合設計能力。柯富仁表示，智慧座艙為什麼叫「智慧」，就是希望座艙跟人的互動智慧化，智慧生活解決方案是環環相扣的，裡頭除了顯示之外還有很多的感測元件，也會把控制元件跟通訊結合提供完整的解決方案，所以智慧座艙是一個車業裡接下來很重要的新成長引擎，也是現在人買車會看重的一個新亮點，對於更多業者跳進來，他表示越多業者一起來關注，可以讓整個產業具備很重要的新的成長動力。

業者分析，和碩日前投資群創智慧座艙子公司 CarUX，雖和碩本身已是特斯拉供應商，但傳統車廠有不同的嚴格規範跟認證，這跟特斯拉供應鏈管理模式有所不同，或許和碩是期望藉此瞭解更多傳統車廠智慧座艙的相關規範，而群創也可強化機構整合力。

群創此次參展 Touch Taiwan 2024 智慧顯示展，針對智慧座艙展出「55吋大型車聯網曲面顯示器」，整合儀表板、中控台、副駕駛座螢幕三大功能，副駕駛座位顯示器還具備防窺能力，落實安全駕駛，該曲面顯示器採用最佳高動態性能(1000,000:1) AM miniLED 背光顯示技術，從A柱延伸到A柱的大型曲面設計，比去年對外展示的34吋智慧顯示器大幅提高視野寬度。

群創也展示12.3吋木紋顯示器及10.3吋透光皮革顯示器，搭配汽車內裝，特別是木紋顯示器表面貼上真木皮，並利用多分區局部調光（Local Dimming）技術，讓木皮下的顯示器畫面更突出鮮明，也凸顯智慧座艙業者卯勁拚差異化趨勢，群創表示，目前也有抬頭顯示器新品，只不過客戶尚未量產發表前，暫時沒有對外計畫。

群創12.3吋木紋顯示器用真木皮搭配車內內裝，利用局部調光技術讓功能圖案更鮮明，展現不同技術。王郁倫攝影
群創12.3吋木紋顯示器用真木皮搭配車內內裝，利用局部調光技術讓功能圖案更鮮明，展現不同技術。王郁倫攝影
群創10.3吋透光皮革顯示器。王郁倫攝影
群創10.3吋透光皮革顯示器。王郁倫攝影
友達智慧車解決方案。王郁倫攝影
友達智慧車解決方案。王郁倫攝影
群創展出單一車款賣最好的中控台顯示器。王郁倫攝影
群創展出單一車款賣最好的中控台顯示器。王郁倫攝影
工研院跟友達簽署策略夥伴協議書，圖中為雙方合作具全景透明、亮度高達1000nits抬頭顯示器與整合生理偵測功能的「直覺式駕駛安全系統」車載顯示創新技術。王郁倫攝影
工研院跟友達簽署策略夥伴協議書，圖中為雙方合作具全景透明、亮度高達1000nits抬頭顯示器與整合生理偵測功能的「直覺式駕駛安全系統」車載顯示創新技術。王郁倫攝影
群創此次參展展出智慧座艙解決方案，但並未展出抬頭顯示器技術。王郁倫攝影
群創此次參展展出智慧座艙解決方案，但並未展出抬頭顯示器技術。王郁倫攝影
群創CarUX子公司展出55吋曲面車用顯示器，及ID Touch車主辨識功能。王郁倫攝影
群創CarUX子公司展出55吋曲面車用顯示器，及ID Touch車主辨識功能。王郁倫攝影

群創 顯示器

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