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仁寶股利來了！ 董座許勝雄千萬現金入袋 接班人陳瑞聰領逾4千萬

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長許勝雄日前宣布啟動掠奪式成長策略。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長許勝雄日前宣布啟動掠奪式成長策略。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）已於3月底完成除息交易，每股配發1.2元現金股利，並於4月26日入袋。據資料顯示，現任董事長許勝雄，截至今年3月個人持股張數總計8,975張，持股比例0.2%，而今日將會入袋約1,077萬元的現金股利；相傳將在今年正式接下董座之位的現任副董事長陳瑞聰，截至3月止，個人持股張數35,353張，持股比例為0.8%，將可領到4,242.36萬元的現金股利。

仁寶日前通過股利分派案，並將以盈餘發放每股現金股利1元、資本公積發放每股現金股利0.2元，預計每股將配發1.2元，合計將發逾52.88億元。仁寶近年成功搭上 AI 浪潮，日前公司也宣布，未來營運重點仍為 AI，無論 AI PC、雲端伺服器都將依原先規劃推出，成為營運主要成長動能，而仁寶除了透過「掠奪式」的成長策略，推升本身營運表現外，也宣告正式啟動接班計畫，新任董座將在5月31日股東常會中改選後選任。

據悉，仁寶在今年改選董監，也將出現成立40年以來的最大變革，許勝雄將退出董事會，交棒給現任副董事長陳瑞聰。仁寶日前已公布的董事提名名單，此次改選共提名15席董事候選人，不過現任董座許勝雄不在名單內，據消息人士透露，這是創辦人許勝雄自己提出的交棒計畫，起心動念是考慮今年已81歲，下一次改選要3年後，故決今年展開接班傳承安排。

仁寶提名15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事 Anthony Peter Bonadero，董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

對此，仁寶也透露，公司將推派現任董事長許勝雄，進一步來擔任金仁寶集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略佈局。此外，為了完善公司治理及促進董事會職能，獨董席次增加到5席，從現行1／5提升至1／3，並新增1席女性董事。

左起仁寶副董事長陳瑞聰、董事長許勝雄、總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影
左起仁寶副董事長陳瑞聰、董事長許勝雄、總經理翁宗斌。記者吳康瑋／攝影

仁寶 股利 許勝雄

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