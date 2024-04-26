京元電今天暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

半導體封測大廠京元電（2449）昨（25）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意於今天暫停股票交易。京元電並未揭露停牌原因，市場推測可能與公司資產或子公司相關事務有關。

京元電近期搭上AI熱潮，首季營收82.15億元，年增5.8%，寫歷史同期次高，尤其晶圓代工龍頭台積電今年CoWoS先進封裝產能將較去年倍增以上成長，法人看好京元電因承接WoS段成品測試，有望大幅受惠，帶動本季營收較上季回升，下半年動能更強，全年營收力拚超越2022年高點，挑戰創新高。

京元電總經理張高薰先前透露，已感受客戶需求回籠，加上AI晶片客戶需求開出，今年營收可望逐季成長。因應客戶訂單需求與產業趨勢發展，京元電積極擴充產能，銅鑼四廠預計今年底、明年初開始動工。

法人分析，現階段京元電產能利用率約五、六成左右，下半年有望回升到六成以上，今年營運逐季成長趨勢明確。