高通擴大AI PC處理器陣容 宏碁、華碩喜迎商機

高通擴大AI PC處理器陣容，為安謀（Arm）架構AI PC處理器再添一大生力軍。不畏高通、蘋果等各大廠積極競推安謀架構處理器，英特爾也宣示兩年內將搶先出貨超過1億台AI PC，終端市場百花齊放，宏碁（2353）、華碩（2357）等品牌廠喜迎商機。

蘋果、高通先後推出採用安謀架構的PC處理器，傳出輝達（NVIDIA）與超微也可能加入行列。外界認為，三大晶片廠跨入安謀架構PC處理器，安謀陣營來勢洶洶，在PC領域積極攻城掠地，挑戰英特爾在PC市場長期保持領先的龍頭地位。

英特爾對自家AI PC發展深具信心，喊出2025年全球要有超過1億台AI PC搭載英特爾AI PC處理器，今年將先有數千萬台搭載其晶片、支援AI的新型PC出貨。

華碩董事長施崇棠去年底與英特爾執行長基辛格一同現身英特爾記者會，以AI PC透過語音向基辛格提問，還要求AI PC列出華碩年終晚會的三個激勵方案，攜手英特爾大力展示AI PC功能。

各大晶片廠相繼研發安謀架構PC晶片，宏碁集團創辦人施振榮先前表示，業者都在「撈過界」，跳脫原本舒適圈尋找新機會。

施振榮也認為，產業一旦面臨改變，都會產生很大阻力，典範轉移有很多種，最重要的還是市場要埋單，但需要時間。

對PC品牌廠而言，採購零組件策略不能單押一個地方，可能發生的變化太多，也不得不應變。