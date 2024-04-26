記憶體市況谷底反彈 力成、南茂迎更多訂單
國際大廠前一波減產效應帶動下，DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價從2023年第3季起陸續漲價，隨著市況谷底反彈，大廠減產力度縮小，產能利用率逐步提升，甚至放大資本支出，隨著產出增加，有助力成（6239）、南茂（8150）等後段封測廠迎來更多訂單。
今年記憶體市況走揚態勢確立，各大晶片製造商開始拉升產能利用率，力成執行長謝永達認為，記憶體是一門很好生意，力成具備領先地位，並在高階封裝、邏輯IC展開更多布局，預期隨著新專案陸續展開與景氣及需求回升，今年上半年營運將較2023年同期成長，並且力拚2024年一季比一季好。
南茂也看好下半年表現優於上半年，全年營運比去年好，主因客戶庫存較先前有所改善，其次是記憶體產業回升，再來為面板驅動晶片（DDIC）其車用面板和OLED需求穩健，以及高階測試機台於去年第4季小幅擴充，仍維持高水準。
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