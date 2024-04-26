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日月光2024年Q1每股純益1.32元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）昨（25）日公布上季財報，受客戶持續調整庫存導致封測產能利用率仍處於相對低檔，以及電子代工服務（EMS）進入傳統淡季影響，單季稅後純益降至56.82億元，季減40%，年減2%，每股純益1.32元，為四年來單季低點。

展望本季營運，日月光投控財務長董宏思指出，根據對當前業務狀況的評估及匯率假設，以新台幣計價，第2季封裝測試及材料（ATM）營收估季增中個位數百分比（約5%），毛利率可較首季微增；電子代工服務營收估與首季持平，營業利益率小幅季減。法人估，日月光投控本季營收可望較首季小幅成長，第3季開始逐步回溫。

首季營運受季節性淡季影響，儘管整體產能利用率偏低，不過封測及材料營收略優於預期，電子代工服務的雲端運算和車用電子營收相對成長。

日月光投控首季毛利率15.7%，季減0.3個百分點，年增0.9個百分點；營益率5.7%，季減1.7個百分點，年減0.2個百分點；稅後純益56.82億元，季減40%，年減2%，每股純益1.32元。

日月光投控首季封測產能利用率約六成，除封裝業績較去年同期小減1%，測試、材料與其他都呈現正成長，其中，測試業績年增6%，材料直接銷售年增12%，其他業績年增122%，封測毛利率也較去年同期略為回升、達約21%。

董宏思分析，本季受電價上揚15%影響，加上夏季電價將在5月中旬實施，預估對本季封測材料項目毛利率影響約0.8個百分點。

封測 日月光 營收

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