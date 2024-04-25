美超微OCP秀最新X14伺服器 高階主管再揭液冷《保修指南》

AI人工智慧熱潮持續升溫，伺服器大廠美超微（Supermicro） 25日參加於里斯本舉辦的年度盛事「OCP區域峰會」，展出旗下最新X14伺服器系統，及攜企業夥伴開發的多項突破性解決方案。而美超微高階主管Rich Lappenbusch，今日下午也特地現身開講，向與會嘉賓，重點介紹旗下「液冷AI集群架構以及浸入式冷卻計算的《保修指南》。

美超微已攜手晶片巨頭英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等大廠於CPU、GPU加速器領域，建立起緊密的合作關係。這次所展出的「X14伺服器」，主要搭載英特爾Xeon 6處理器，並能充分運用共享式Intel平台，提供能與Intel Xeon 6處理器相容並具統一性架構的插槽，藉此該系統可為各種規模的任何工作負載提供最佳化解決方案，帶來更佳的效能與效率。

據悉，這次選在葡萄牙首度里斯本召開的歐洲年度盛事「OCP區域峰會」（2024 OCP Regional Summit）吸引來自全球的大批資料中心及伺服器業者齊聚。而該峰會主要討論大型資料中心如何運用創新技術解決企業挑戰，並且今年的活動重點也特別介紹在歐洲地區部署的OCP認證資料中心設備，而美超微此次也展出與超微和輝達合作的多項突破性解決方案。

美超微作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。而團隊高管今日釋出針對「浸沒式冷卻方案」的保固指南，也藉此向業界證明旗下液冷方案將可提供最佳實務能力。