彭双浪：LED首季是今年谷底 看好Micro LED前景

發光二極體（LED）廠富采投控董事長彭双浪今天表示，LED產業最差的時點在去年及前年，富采已從去年虧損陰霾中走出，第1季是今年谷底，業績將逐季走揚。

富采參加2024 Touch Taiwan智慧顯示展並舉行記者會，彭双浪指出，朝向以光電半導體為主的車用、先進顯示、智慧感測及新領域「3加1」發展，非核心事業將逐步退出。

彭双浪看好車用市場，除LED照明、車載顯示面板背光源之外，新一代顯示面板技術微發光二極體（MicroLED）也是契機。

面對中國跟進投入微發光二極體技術，他坦言，雖有競爭壓力，但目前台廠已進入量產階段，大幅領先，即便將來中國也會趕上進度，但一種技術就是需要很多人投入，才能大幅降低售價。

他以過去的液晶電視（LCD TV）市場發展為例，當初與品質較好的電漿電視（Plasma Display Panel；PDP）競爭，但液晶電視卻勝出，讓電漿電視退出市場，原因就是有很多人投入這個領域，讓售價大幅下降。

針對媒體報導，蘋果取消艾邁斯歐司朗（AMSOsram）的MicroLED手錶開發，彭双浪重申，這不代表蘋果放棄MicroLED產品，仍可採用歐司朗以外廠商開發的MicroLED技術；只要台廠技術更成熟，量產準備更好，成本下降速度更快，在產業的成功發展的機會更大。

彭双浪說，MicroLED目前已提供智慧手錶應用，因價格昂貴，屬於量小的精品市場；MicroLED電視同樣價格昂貴，恐怕只有中東石油王子、非洲酋長有實力購買，但終將從精品市場走入專業市場，再進一步進入庶民市場，價格下降就會有競爭力。

富采投資控股公司子公司晶電董事長范進雍說明，今年1月董事會通過以新台幣6.7億元出售竹南廠房，即為廠區整頓的過程之一。此廠房原本規劃為MicroLED生產準備，但因量產時程延後，為強化資產，將竹南廠賣掉；做MicroLED必須抓準時點，只比客戶需要時點早一點即可，以利節省成本。

范進雍解釋，配合車廠客戶認證MicroLED的時程，預估自2023年起3至5年，最快2026年完成認證，2026年將有5000片套的產能，但仍會隨時和客人保持密切的聯繫，可再視客戶需求滾動式調整。