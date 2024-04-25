快訊

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島嶼發現

捷警隊警官遭女兒控性侵 北市警局火速出手了

美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％

彭双浪：LED首季是今年谷底 看好Micro LED前景

中央社／ 台北25日電
富采董事長彭双浪（中）25日在2024 Touch Taiwan智慧顯示展表示，LED產業最差的時點在2023年及2022年，富采已從2023年虧損陰霾中走出，第1季是2024年谷底，業績將逐季走揚。右為隆達董事長唐修穆、左為晶電董事長范進雍。中央社
富采董事長彭双浪（中）25日在2024 Touch Taiwan智慧顯示展表示，LED產業最差的時點在2023年及2022年，富采已從2023年虧損陰霾中走出，第1季是2024年谷底，業績將逐季走揚。右為隆達董事長唐修穆、左為晶電董事長范進雍。中央社

發光二極體（LED）廠富采投控董事長彭双浪今天表示，LED產業最差的時點在去年及前年，富采已從去年虧損陰霾中走出，第1季是今年谷底，業績將逐季走揚。

富采參加2024 Touch Taiwan智慧顯示展並舉行記者會，彭双浪指出，朝向以光電半導體為主的車用、先進顯示、智慧感測及新領域「3加1」發展，非核心事業將逐步退出。

彭双浪看好車用市場，除LED照明、車載顯示面板背光源之外，新一代顯示面板技術微發光二極體（MicroLED）也是契機。

面對中國跟進投入微發光二極體技術，他坦言，雖有競爭壓力，但目前台廠已進入量產階段，大幅領先，即便將來中國也會趕上進度，但一種技術就是需要很多人投入，才能大幅降低售價。

他以過去的液晶電視（LCD TV）市場發展為例，當初與品質較好的電漿電視（Plasma Display Panel；PDP）競爭，但液晶電視卻勝出，讓電漿電視退出市場，原因就是有很多人投入這個領域，讓售價大幅下降。

針對媒體報導，蘋果取消艾邁斯歐司朗（AMSOsram）的MicroLED手錶開發，彭双浪重申，這不代表蘋果放棄MicroLED產品，仍可採用歐司朗以外廠商開發的MicroLED技術；只要台廠技術更成熟，量產準備更好，成本下降速度更快，在產業的成功發展的機會更大。

彭双浪說，MicroLED目前已提供智慧手錶應用，因價格昂貴，屬於量小的精品市場；MicroLED電視同樣價格昂貴，恐怕只有中東石油王子、非洲酋長有實力購買，但終將從精品市場走入專業市場，再進一步進入庶民市場，價格下降就會有競爭力。

富采投資控股公司子公司晶電董事長范進雍說明，今年1月董事會通過以新台幣6.7億元出售竹南廠房，即為廠區整頓的過程之一。此廠房原本規劃為MicroLED生產準備，但因量產時程延後，為強化資產，將竹南廠賣掉；做MicroLED必須抓準時點，只比客戶需要時點早一點即可，以利節省成本。

范進雍解釋，配合車廠客戶認證MicroLED的時程，預估自2023年起3至5年，最快2026年完成認證，2026年將有5000片套的產能，但仍會隨時和客人保持密切的聯繫，可再視客戶需求滾動式調整。

LED 彭双浪 電視

延伸閱讀

雲林房市交易熱 今年1、2月買賣移轉成長50%

電價漲、荷包扁怎麼辦？ 省電節能從更換居家小物超有感

台經院3月景氣動向「二升一降」製造業、服務業上揚！營建業連二跌

SOGO母親節檔期拚40億業績 市場熱錢刺激黃金買氣

相關新聞

彭双浪：LED首季是今年谷底 看好Micro LED前景

發光二極體（LED）廠富采投控董事長彭双浪今天表示，LED產業最差的時點在去年及前年，富采已從去年虧損陰霾中走出，第1季...

美超微OCP秀最新X14伺服器 高階主管再揭液冷《保修指南》

AI人工智慧熱潮持續升溫，伺服器大廠美超微（Supermicro） 25日參加於里斯本舉辦的年度盛事「OCP區域峰會」，...

輝達交付全球第一台DGX H200！OpenAI總裁曬與黃仁勳、奧特曼合照 鴻海可望受惠

外電報導指出，OpenAI 總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，輝達（Nvidia）向該公司移交...

2024 Touch Taiwan 默克主打車用面板、AR/VR、MicroLED等材料創新

德商默克集團今年以在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Li...

宇瞻導入膽固醇液晶電子紙 強攻綠色顯示商機

宇瞻（8271）今（25）日宣布與虹彩光電攜手合作，正式進軍電子紙市場。宇瞻董事長陳益世表示，看好虹彩光電擁有多項專利的...

偉詮電買回1000張庫藏股提前完成 每股均價60.68元

IC設計廠偉詮電實施庫藏股提前執行完畢，總買回金額新台幣6068萬元，買回1000張庫藏股，平均每股買回價格60.68元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。