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荷寶：科技進步催生新型態的消費模式 產生結構性贏家

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

荷寶環球消費新趨勢股票基金經理人史彼堅（Richard Speetjens）25日來台表示，總經及地緣政治的不確定性仍高，此時投資應該注意下檔保護，並且參與結構性成長。優質企業的業務模式多元且有韌性，資產負債表穩健，在動盪的市場提供下檔保護，更將受惠於消費新趨勢。

科技進步，新型態的消費模式崛起，產生結構性贏家。史彼堅指出，以荷寶環球消費新趨勢股票基金來說，就有40%布局在數位轉型消費，40%在生活優質消費，20%在中產階層新興消費。

所謂的數位轉型消費，屬於成長型標的，包括數位支付、線上消費、訂閱經濟、雲端運用等。史彼堅表示，消費者加快運用數位科技，推動數位轉型科技，數位科技成為新趨勢。

生活優質消費則屬於防衛型標的，涵蓋新健康生活、個人保健、寵物商機等。史彼堅表示，由於全球消費者日趨重視健康及生活品質，相關企業表現受市場注目，漸成新趨勢。

至於中產階層新興消費，則屬於周期性標的，包括全球奢侈品牌、新興市場龍頭品牌等，受惠於新興市場人口紅利及財富成長，消費力道提升。史彼堅指出，全球中產階層消費者對於奢侈品的需求增加，疫後新興市場龍頭品牌更受矚目。

在荷寶環球消費新趨勢股票基金，最大持股為輝達（Nvidia）（5.2%），其次是VISA（5.1%）、亞馬遜（4.5%）。

新興市場 消費 股票

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