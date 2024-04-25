輝達交付全球第一台DGX H200！OpenAI總裁曬與黃仁勳、奧特曼合照 鴻海可望受惠

外電報導指出，OpenAI 總裁兼聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）透露，輝達（Nvidia）向該公司移交全球第一台DGX H200的人工智慧（AI）伺服器，隨著輝達新一代AI伺服器陸續交貨，主力供應商鴻海（2317）受惠最大，並將帶動其雲端網路部門業績大幅增長。

事實上，鴻海早在2017年開始就與輝達合作開發伺服器，當時推出了全世界第一台AI伺服器HGX1，OpenAI創立時，有一張照片展現的是輝達創辦人暨執行長黃仁勳，贈送了一台AI伺服器給馬斯克，並且在上面簽了名，當時那款伺服器，就是鴻海與輝達共同研發的第一代AI伺服器。可以看出，鴻海集團、輝達與Open AI合作已久，且非常密切。

布羅克曼發布了一條推文，曬出了奧特曼（Sam Altman）、黃仁勳，以及布羅克曼的合影，而他們的前方是首台交付的DGX H200。

DGX H200 的設計目的是，通過使用輝達定製的NVLink Switch（鴻海獨家代工），繞開 InfiniBand（伺服器與儲存器之間的互聯標準）和乙太網路等傳統標準連接的局限性，為最大工作負載提供最大的輸送量。

OpenAI的聊天機器人ChatGPT引發AI 風潮，全球也興起一股追逐AI產品與投資熱，這使得大型企業與雲端資料中心對生成式AI的運算需求不斷增長，進而帶動對新一波超級電腦與AI伺服器的需求。

鴻海董事長劉揚偉之前也表示，鴻海攜手輝達合作的AI工廠（Factory），很快就可以看到，而且還有智慧製造、智慧電動車等，這三大平台應該在上半年就可以看到進展。法人認為，隨著生成式AI的應用持續擴大，可望帶動鴻海在輝達新一代伺服器的出貨量逐步增長。

輝達去年5月就發布全新一代 DGX GH200 AI超級電腦，是首款將Grace Hopper超級晶片搭配在 NVLink Switch使用的超級電腦。

它將256個 Grace Hopper 超級晶片連接成一個超大型、1-Exaflop、 144TB GPU 的巨型模型，用於驅動生成式AI、推薦系統和資料分析。今年輝達GTC大會，更進一步發表全新的GB200 AI伺服器。

黃仁勳表示：「生成式AI、大型語言模型和推薦系統，是推動現代經濟發展的引擎。DGX GH200 超級電腦集輝達各項最先進的加速運算和網路技術於一身，以拓展AI的發展」。