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NCC要打詐 委員林麗雲認為應修法納管MVNO業者

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《電信事業用戶號碼使用管理辦法》，最快可能在本月上路，以呼應國家打詐政策，但要求電信服務業者包括經營行動網路的電信三雄（MNO業者）以及虛擬行動網路服務經營者（MVNO ）有查核門號之責，更要求批售門號的MNO監督經營MVNO業務的企業客戶。

NCC委員林麗雲25日公布一部不同意見書，指出支持打詐的國家政策以及電信業者應承擔的社會責任，但NCC公布的管理辦法，造成母法和子法不一致，加上評估不足，反影響產業。她提出四點建議，包括全面盤點通訊傳播法制，完備法規體制；母法《電信管理法》宜納管重要的二類業者，包括MVNO在內；要研究號碼使用管理辦法對電信市場競爭及產業發展的影響與因應；NCC也應有合理完整的法規影響評估。

事實上，NCC公布辦法後，電信業者有苦難言，因無公權力可監督客戶，但若有MVNO業者涉詐，電信業者要被連帶重罰。NCC雖在號碼管理辦法中要求MVNO業者應該申報登記接受管理，但母法電信管理法卻不強制MVNO業者登記，形成「辦法」約束力超越母法的狀況。

林麗雲指出，NCC修訂的號碼管理可能引發四項爭議，包括：

一，法規恐有扞格，造成母法與子法之不一致。《電信管理法》已解除對二類電信（包括MVNO），由二類電信自己選擇是否登記。但NCC在未調修《電管法》的情況下另訂號碼管理辦法對MVNO進行管制，但若二類電信源頭即未予依母法登記，何以適用號碼管理辦法，並不合常理。

二，MNO與MVNO彼此為競爭業者，卻由MNO負責監督MVNO，可能弱化MVNO為電信事業主體性，並進一步影響電信市場之競爭。

三，目標可能衝突，有違NCC引進市場競爭之目標，也限制未來的政策選項。2023年1月NCC通過電信併購案即基於市場競爭的目標，宣布培植MVNO，促進市場競爭以利消費者權益。但此管制模式（由MNO監督MVNO）弱化MVNO，可能與引進市場競爭之政策目標有所衝突。

四，評估有所不足。此管制模式對電信產業影響深遠，但NCC對號碼管理辦法的影響評估並不充份。她難以精準判斷法規對產業的影響。

林麗雲提出四項相關建議，包括：全面盤點通訊傳播法制，與時俱進，完備法規體制；《電管法》宜納管重要的二類業者，包括MVNO；研析號碼管理辦法對電信市場競爭及產業發展的影響與因應；也應有合理完整的法規影響評估。

NCC 併購 詐騙

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