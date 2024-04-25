偉詮電買回1000張庫藏股提前完成 每股均價60.68元
IC設計廠偉詮電實施庫藏股提前執行完畢，總買回金額新台幣6068萬元，買回1000張庫藏股，平均每股買回價格60.68元。
偉詮電原訂4月17日至6月16日自集中市場買回1000張庫藏股，買回區間價格62至75元，買回庫藏股將轉讓予員工，這是偉詮電111年以來首度實施庫藏股。
偉詮電自4月18日開始買回庫藏股，執行情況相當快速，提前於今天執行完畢，總金額6068萬元，平均每股買回價格60.68元。
因農曆年假期、工作天數減少影響，偉詮電今年第1季營收6.65億元，季減16.25%，不過較去年同期增加18.56%。偉詮電預期，第1季將是今年營運谷底，隨著工作天數回升，伺服器風扇馬達驅動IC等產品客戶需求回溫，第2季營收可望攀高。
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