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守護行人與救護車安全 資策會系統獲人工智慧卓越獎

中央社／ 台北25日電

資策會今天表示，資策會軟體院開發「生命守護通道系統」，透過攝影機結合AI影像辨識技術，辨識路口通行的的輪椅跟救護車，發展提醒車輛禮讓的警示系統，獲得2024人工智慧卓越獎肯定。

數位部數位產業署補助資策會「智慧移動空間感知協作與智慧分析系統研發暨應用計畫」，發展可提醒車輛禮讓的警示系統，目前已導入台北市士林區新光醫院周邊道路進行實證，提升往來醫院的人車安全。

資策會今天發布新聞稿，這項技術也榮獲2024Artificial Intelligence Excellence Awards（人工智慧卓越獎），獎項主要是表彰在人工智慧領域展現創新和願景的個人、組織和產品。

資策會表示，針對路口安全，以AI深度學習技術，發展「生命守護通道系統」，透過路側攝影機結合AI影像辨識技術，能夠準確辨識行人穿越道上的輪椅使用者，提醒即將通過的車輛，降低碰撞危險；系統也能在路口偵測通過的救護車，預先提醒下一路口車輛禮讓，提高救護車的路口安全和救護效率。

資策會軟體院代理院長蒙以亨表示，「生命守護通道系統」的優勢在於針對弱勢行人與緊急車輛的特殊辨識需求，能有效識別通過路口的輪椅使用者和救護車。其中，在日間的辨識準確率約92%，在夜間及雨天平均也有約9成的準確率。

蒙以亨表示，除了辨識效果佳，這項技術也能根據道路事件資訊進行數據分析。這些數據可以視覺化呈現，以利道路管理單位快速掌握重要資訊，藉此調整管理策略，改善路口安全。

資策會指出，未來將持續精進「生命守護通道系統」，結合交通資訊的Open API，加速推動交通數據的加值應用。

人工智慧 救護車 資策會

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