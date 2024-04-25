蔡總統盼與Google深入合作 在晶片及AI續發揮關鍵力量

蔡總統今（25）日下午出席「智造AI與硬體未來-Google新辦公大樓開幕典禮」，感謝Google持續投資台灣，擴大台灣數位經濟規模，也和資安院合作，為台灣的資安貢獻心力。並指出，現在的台灣，產業聚落更加完善，供應鏈也在疫情時期展現韌性，各項優質的投資條件都獲得外商高度重視。期盼隨著Google硬體研發中心的啟動，透過更全面和深入的合作，讓台灣在晶片、6G以及AI技術應用等領域，持續發揮關鍵力量，為全球做出更多貢獻。

蔡總統致詞時表示，今天很高興和大家一起見證Google在台灣的硬體研發中心，還有全新的辦公大樓落成啟用。她還記得在2019年參訪Google台灣辦公室，所感受到的熱情和活力，當時Google也表達會持續投資台灣，要打造兆元雲端產業。

蔡總統指出，這兩年來，Google除了在板橋設置辦公園區，今天落成的硬體研發中心，更讓台灣成為僅次於美國總部最大的硬體研發基地。Google對台灣的投資建設，也顯示出我們努力提升台灣競爭力，已經讓世界看見台灣，也持續看好台灣。

蔡總統提到，過去八年來，政府推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」以及各項基礎建設，促進台灣進步及發展。剛才行政院長陳建仁也說明近來台灣在各項國際評比的表現。現在的台灣，產業聚落更加完善，供應鏈也在疫情時期展現韌性，各項優質的投資條件都獲得外商高度重視。

蔡總統進一步指出，從2016年到去年，外商對台灣年平均投資金額約103億美元，遠高於2008年到2015年的53.6億美元，去年外商投資台灣金額也超過112.5億美元。當越來越多外商選擇投資台灣，我們也就能持續在全球供應鏈上占有關鍵地位；台灣的國際能見度，更是不斷提升。

蔡總統感謝Google，從2018年推動「智慧台灣計畫」，協助台灣資訊產業升級，增進產業智慧化應用，擴大台灣數位經濟規模。另外，Google也落實社會關懷，和NGO合作協助國中小學生獲得更多的學習資源，縮短城鄉教育落差。而在面對錯假訊息以及網路攻擊等問題，Google也和資安院合作，協助企業和NGO強化資安防護能力、培育在地資安人才，為臺灣的資安貢獻心力。

蔡總統表示，今天隨著Google硬體研發中心的啟動，我們期盼，透過更全面和深入的合作，讓台灣在晶片、6G以及AI技術應用等領域，持續發揮關鍵力量，也為全球做出更多貢獻。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀Google新辦公大樓的員工餐廳咖啡區、「G Logo區」及手機感測實驗室等。