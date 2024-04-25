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蔡總統盼與Google深入合作 在晶片及AI續發揮關鍵力量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
蔡總統今（25）日下午出席「智造AI與硬體未來-Google新辦公大樓開幕典禮」，感謝Google持續投資台灣，擴大台灣數位經濟規模，也和資安院合作，為台灣的資安貢獻心力。圖為蔡英文總統出席在台中港沃旭台灣離岸風場運維中心完工併聯慶典。記者黃仲裕／攝影
蔡總統今（25）日下午出席「智造AI與硬體未來-Google新辦公大樓開幕典禮」，感謝Google持續投資台灣，擴大台灣數位經濟規模，也和資安院合作，為台灣的資安貢獻心力。圖為蔡英文總統出席在台中港沃旭台灣離岸風場運維中心完工併聯慶典。記者黃仲裕／攝影

蔡總統今（25）日下午出席「智造AI與硬體未來-Google新辦公大樓開幕典禮」，感謝Google持續投資台灣，擴大台灣數位經濟規模，也和資安院合作，為台灣的資安貢獻心力。並指出，現在的台灣，產業聚落更加完善，供應鏈也在疫情時期展現韌性，各項優質的投資條件都獲得外商高度重視。期盼隨著Google硬體研發中心的啟動，透過更全面和深入的合作，讓台灣在晶片、6G以及AI技術應用等領域，持續發揮關鍵力量，為全球做出更多貢獻。

蔡總統致詞時表示，今天很高興和大家一起見證Google在台灣的硬體研發中心，還有全新的辦公大樓落成啟用。她還記得在2019年參訪Google台灣辦公室，所感受到的熱情和活力，當時Google也表達會持續投資台灣，要打造兆元雲端產業。

蔡總統指出，這兩年來，Google除了在板橋設置辦公園區，今天落成的硬體研發中心，更讓台灣成為僅次於美國總部最大的硬體研發基地。Google對台灣的投資建設，也顯示出我們努力提升台灣競爭力，已經讓世界看見台灣，也持續看好台灣。

蔡總統提到，過去八年來，政府推動「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」以及各項基礎建設，促進台灣進步及發展。剛才行政院長陳建仁也說明近來台灣在各項國際評比的表現。現在的台灣，產業聚落更加完善，供應鏈也在疫情時期展現韌性，各項優質的投資條件都獲得外商高度重視。

蔡總統進一步指出，從2016年到去年，外商對台灣年平均投資金額約103億美元，遠高於2008年到2015年的53.6億美元，去年外商投資台灣金額也超過112.5億美元。當越來越多外商選擇投資台灣，我們也就能持續在全球供應鏈上占有關鍵地位；台灣的國際能見度，更是不斷提升。

蔡總統感謝Google，從2018年推動「智慧台灣計畫」，協助台灣資訊產業升級，增進產業智慧化應用，擴大台灣數位經濟規模。另外，Google也落實社會關懷，和NGO合作協助國中小學生獲得更多的學習資源，縮短城鄉教育落差。而在面對錯假訊息以及網路攻擊等問題，Google也和資安院合作，協助企業和NGO強化資安防護能力、培育在地資安人才，為臺灣的資安貢獻心力。

蔡總統表示，今天隨著Google硬體研發中心的啟動，我們期盼，透過更全面和深入的合作，讓台灣在晶片、6G以及AI技術應用等領域，持續發揮關鍵力量，也為全球做出更多貢獻。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀Google新辦公大樓的員工餐廳咖啡區、「G Logo區」及手機感測實驗室等。

Google 晶片 蔡英文 資安

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