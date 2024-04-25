Garmin強化供應鏈韌性 擬跨出台灣首度赴東南亞設廠

導航與穿戴品牌Garmin有9成產能在台灣，為強化供應鏈韌性，預計今年5月宣布首度前進東南亞設廠，2026年正式投產，就近服務汽車客戶，生產車用導航產品，未來也不排除擴大生產基地，為關稅壁壘預作準備。

Garmin今天舉行35週年媒體記者會，首映全球形象影片，並邀請代言人陳庭妮站台。Garmin亞洲區行銷暨業務副總經理林孟垣會後接受媒體訪問時，針對產線狀況表示，4月3日強震影響部分台灣產線，雖只有停工半天，很快就重啟生產，但由於上游台積電晶片供應受到影響，波及下游出貨排程。

他進一步說明，由於Garmin部分熱銷產品交期只有1週左右，海空運物流都有很緊密的排程，因此短期出貨有受到影響，但大約2至3週影響就會淡化，Garmin在許可範圍，針對不同零組件都有第2家以上的供應商，會持續強化供應鏈韌性。

Garmin董事長暨共同創辦人高民環是台灣人，在過去多數台商赴陸設廠的年代，仍堅持把產能留在台灣，目前Garmin既有90%產能都在台灣，台灣近期也達成1萬名員工的里程碑，占整體集團過半。

Garmin在台灣的汐止、中壢、林口都有設廠，繼2021年在台南擴產後，也進駐新店寶高園區成立製造研發中心，積極加碼投資台灣，其餘產能則位於美國和歐洲，目前有7個生產基地，主要來自於收購不同類別的公司，產線也趨於多元化和複雜。

為強化供應鏈韌性，Garmin已籌備東南亞設廠，林孟垣透露，預計5月公布生產地點，預留生產面積將大於台灣產能，為未來10年甚至30年做長遠規劃，初期泰國產線以生產車用導航OEM產品為主。

他強調，Garmin向來不以壓低生產成本為獲利主要導向，這是也多年來在台生產不外移的原因；在東南亞生產是為了就近服務汽車客戶在當地的供應鏈，預計2026年正式投產，未來也不排除擴大生產基地，為關稅壁壘預作準備，但並未設定台灣與海外生產比重的目標。

他也表示，Garmin仍希望堅持台灣生產製造，除去供應鏈韌性問題，台灣與人才與敬業文化相當可貴。

展望今年，他指出，Garmin年度財測預估全球營收將年成長10%，亞洲地區去年成長19%，今年因為日本匯損和中國復甦緩慢影響，力拚成長力道優於全球平均，達到10%以上。

他進一步說，中國目前消費力道復甦緩慢，目前靜待狀況好轉，日幣匯損則讓日本營運動能抵銷2成，所幸東南亞成長動能強勁，印尼、越南、新加坡與馬來西亞狀況都相當不錯，台灣屬於成熟市場，今年目標也是成長約10%。

在車用市場方面，他表示，由於汽車導航需求下滑，但二輪市場，如電動機車導航仍有需求，Garmin近期也和YAMAHA電動車展開合作。