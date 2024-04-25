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鴻海攜手新北教育局 邀高中教師揭密量子實驗現場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海教育基金會攜手新北教育局，帶領新北高中職老師們，實地走訪鴻海研究院及中研院原分所的量子研究現場。鴻海／提供
鴻海教育基金會攜手新北教育局，帶領新北高中職老師們，實地走訪鴻海研究院及中研院原分所的量子研究現場。鴻海／提供

量子科技是將深遠影響人類生活的新興重要科技，鴻海（2317）25日表示，旗下鴻海教育基金會因此自2020年起，每年舉辦高中生暑期量子營與量子師培營，今年（2024年）更攜手新北市政府教育局於4月23日共同舉辦「高中教師揭密量子實驗室」，帶領十九位新北高中職老師們實地走訪鴻海研究院及中研院原分所，位於台灣大學的量子研究現場，理解量子科技的重要性與目前發展。

活動除了由鴻海研究院量子所李彥奇博士介紹「量子計算」的基礎原理，以及量子計算於藥物、材料科學、機器學習等領域的關鍵應用，還有鴻海研究院離子阱實驗室的朱焌梃博士分享說明「離子阱」技術之外，更讓高中教師以玩實驗的方式了解一些量子相關名詞與概念，並參觀了鴻海研究院正在進行的離子阱實驗，以及中研院原分所張銘顯老師的超低溫原子物理實驗室與陳應誠老師的量子光學實驗室，親眼見識離子阱、量子氣體、量子感測、量子儲存等等實驗是如何進行的；面對尖端前沿科技的實驗室在眼前揭密，教師們對實驗與未來技術應用充滿好奇，紛紛提出各種問題。

鴻海研究院離子阱實驗室林俊達主任指出，量子電腦的硬體領域需要物理、數學、電機、材料等領域的人才，希望能夠有更多人才願意投入研發量子電腦與相關科技。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，人才的培育需要靠學校老師，所以鴻海教育基金會除了每年舉辦高中生暑期量子營，直接面向學生向下扎根量子教育之外，也舉辦高中職量子師培營，期盼有更多的老師有能力可自行在校內開授量子相關課程，讓更多學生可以更方便地學習量子知識，培養更多研究量子科技的人才，為人類帶來更好的生活。

鴻海研究院離子阱實驗室研究員，以玩實驗的方式讓高中教師們了解量子相關名詞與概念。鴻海／提供
鴻海研究院離子阱實驗室研究員，以玩實驗的方式讓高中教師們了解量子相關名詞與概念。鴻海／提供

教師 量子計算 量子電腦 鴻海

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