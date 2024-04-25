快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

安提國際推高效能獨立顯示卡 IA380E-QUFL 加速邊緣 AI 部署

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
安提國際推出半高單插槽、高效能獨立顯示卡IA380E-QUFL。照片／公司提供。
安提國際推出半高單插槽、高效能獨立顯示卡IA380E-QUFL。照片／公司提供。

全球邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina），響應邊緣AI應用對於小型化、高效能的圖形運算需求，日前於德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2024）中，宣布推出旗下首款搭載Intel Arc A380E1獨立顯示晶片的全新PCIe顯示卡「IA380E-QUFL」，能滿足邊緣AI應用的多樣需求。

安提表示，IA380E-QUFL具備卓越的GPU和AI效能，不僅能強化邊緣端的圖形和機器學習工作負載，更提供小巧的外型與5年產品長期供貨承諾。

安提指出，鑑於邊緣AI部署環境空間的限制，企業通常希望在小型系統中實現極大的硬體效能，以節省設備空間，公司新推出的IA380E-QUFL是一款半高小尺寸（Low Profile）、單插槽的PCIe顯示卡，僅需50W的高能源效率，專為邊緣端工業用小型裝置設計。

安提進一步說，精巧設計不僅能有效利用機箱空間且極具靈活性，搭載的Intel Arc A380E1顯示晶片更可提供高達4.096 TFLOP的效能和光線追蹤硬體加速技術，以滿足嵌入式系統製造商及整合商對於高效能低功耗的需求。

安提資深產品經理陳錦生強調，邊緣AI市場對於小體積、高效能AI設備的需求正在迅速升溫，而產品尺寸越精巧，則越挑戰廠商的技術實力。

陳錦生點出，安提深耕工業用顯示卡市場多年，具備高度研發能力，推出的IA380E-QUFL集緊湊設計、小功耗與高效能之大成，這使開發人員能夠為多樣化的AI應用打造強大且高效的邊緣系統，拓展邊緣AI應用的疆界。

AI 顯示卡

延伸閱讀

車用晶片需求放緩 意法半導體下修全年財測

FOPLP是面板進軍半導體的契機

進入比奈米還小的「埃米世代」 台積電首度發表A16新型晶片製造技術

台積電先進封裝大躍進 矽光子封裝2025上陣

相關新聞

台積電首度對外釋出A16技術 2026年將量產

台積電於美國時間24日舉辦2024年北美技術論壇，會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及3D IC技術，憑藉此領先...

懶到最高點反激發創意 台灣大林之晨：善用 AI「偷懶」

台灣大哥大（3045）表示，將創新DNA融入企業文化，鼓勵員工從日常工作中尋找靈感，孵育及強化各項創新提案。而懶到最高點...

台積電北美技術論壇登場！會中揭3大亮點 專家：領先態勢明確

台積電北美技術論壇登場，會中揭示最新的製程技術、先進封裝技術及三維積體電路（3D IC）技術。半導體產業專家指出，A16...

元太大尺寸彩色電子紙供不應求 ESL下半年回復成長動能

元太（8069）董事長李政昊25日表示，已經走出首季營運谷底，電子標籤 （ESL） 產品預計第3季起升溫；彩色電子紙則受...

半導體風雲／技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

台積電日前舉行首季法說會，因為下修今年全球半導體展望，造成外界負面解讀，股價一度大跌。不過，台積自家受惠AI晶片需求強勁，全年營收仍可維持20%到25%增幅，除了靠先進邏輯晶片製程領先外，還有另一個承接AI晶片的利器，那就是4年前發表的3DIC SoIC（系統整合晶片）先進封裝技術。 業界甚至認為，這項技術搭配現有CoWoS產能擴充，將是技壓英特爾和三星這2隻被台積電形容為「700磅大猩猩」的強敵，得以大啖AI晶片商機的獨門利器。...

Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎營運受惠

Meta公布第1季財報，營收364.5億美元，年增27%，淨利翻倍成長達123.7億美元，每股獲利（EPS）4.71美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。