安提國際推高效能獨立顯示卡 IA380E-QUFL 加速邊緣 AI 部署

全球邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina），響應邊緣AI應用對於小型化、高效能的圖形運算需求，日前於德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2024）中，宣布推出旗下首款搭載Intel Arc A380E1獨立顯示晶片的全新PCIe顯示卡「IA380E-QUFL」，能滿足邊緣AI應用的多樣需求。

安提表示，IA380E-QUFL具備卓越的GPU和AI效能，不僅能強化邊緣端的圖形和機器學習工作負載，更提供小巧的外型與5年產品長期供貨承諾。

安提指出，鑑於邊緣AI部署環境空間的限制，企業通常希望在小型系統中實現極大的硬體效能，以節省設備空間，公司新推出的IA380E-QUFL是一款半高小尺寸（Low Profile）、單插槽的PCIe顯示卡，僅需50W的高能源效率，專為邊緣端工業用小型裝置設計。

安提進一步說，精巧設計不僅能有效利用機箱空間且極具靈活性，搭載的Intel Arc A380E1顯示晶片更可提供高達4.096 TFLOP的效能和光線追蹤硬體加速技術，以滿足嵌入式系統製造商及整合商對於高效能低功耗的需求。

安提資深產品經理陳錦生強調，邊緣AI市場對於小體積、高效能AI設備的需求正在迅速升溫，而產品尺寸越精巧，則越挑戰廠商的技術實力。

陳錦生點出，安提深耕工業用顯示卡市場多年，具備高度研發能力，推出的IA380E-QUFL集緊湊設計、小功耗與高效能之大成，這使開發人員能夠為多樣化的AI應用打造強大且高效的邊緣系統，拓展邊緣AI應用的疆界。