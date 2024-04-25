懶到最高點反激發創意 台灣大林之晨：善用 AI「偷懶」

台灣大哥大（3045）表示，將創新DNA融入企業文化，鼓勵員工從日常工作中尋找靈感，孵育及強化各項創新提案。而懶到最高點，反而可以激發創意，台灣大總經理林之晨表示，善用AI「偷懶」，推進創新想法孵化．

台灣大日前舉辦第三屆「創新挑戰日」，以「打動客戶、秀亮點」為主題，鼓勵員工跨部門組隊競賽，在產品開發前進行POC（概念驗證），共22個獎項，總獎金超過70萬元，今年吸引超過200位員工現場參與，500位同仁透過線上平台觀摩，共募集到34項創新提案，涵蓋AI、大數據、ESG等多個領域。

林之晨指出，創新應被視為結果而非手段，且創新不僅是技術和產品的革新，更是思維方式的轉變。在科技快速演進、一切瞬息萬變的時代中，擁有創新DNA是個人、企業乃至整個社會實現永續發展的關鍵

林之晨指出，台灣大鼓勵員工深入觀察市場與技術內幕，偷取其中的創意，並透過嘗試與探索，發展創新解決方案。

林之晨觀察，人類文明的進步源自於追求更簡便的解決方案。這種從「懶」出發的思維，刺激人類不斷尋找更創新的方法，解決生活中的不便，刺激發明家與創新者開發新的技術與工具以簡化任務或減少工作量，譬如：遙控器或自動化就是「懶」這一概念下的產物。

林之晨指出，「懶」在人類文明演進中扮演了核心角色，台灣大因此鼓勵同仁借用「懶」的概念，找到能以最小努力達成最大目標的創新方法、產品或服務。

而隨著生成式AI蓬勃發展，林之晨指出．台灣大內部也利用AI等工具提升工作效率，使同仁有更多時間與精力投入創造性工作，加速問題解決的速度，也有助創意早日落地。台灣大將持續投入資源，孵育創新提案，助攻台灣大Telco+ Tech策略。

台灣大指出，AI、大數據驅動企業提升效率及ESG綠色轉型 ，而「一鍵開通：新人到職聰明包」，在本屆中級POC奪得首獎，透過簡化流程，節省時間和人力成本，讓員工更快投入到工作中，其他獲獎團隊，內容涵蓋運動科技、個人專屬保單產品服務、小額請購、基站維運作業、撿貨與出貨的作業簡化及智能化；此外，「ESG增加獎」則由「節能妙管家」、「智能理貨助手」兩組團隊獲獎。

台灣大指出，自2020年全面升級創新提案制度，擴大創新量能，將創新DNA融入公司文化，由董事長蔡明忠擔任主委的「創新管理小組」統籌指導、事業單位中高階主管組成的「克卜勒小組」募集與輔導創新提案，以及ESG小組，累計至今已頒發總計超過300萬創新獎勵金。

台灣大強調，長期孵育創新提案，並使其茁壯成長，第一屆創新挑戰日獲獎的MyMoji 3D虛擬分身建模，優化推出「AI手機自拍建模」功能，拓展新型商業模式，至今已累積破萬會員與體驗，以及近達2萬套虛擬分身貼圖下載，更與包括政府、學校、慈善機構等夥伴合作，拓展更多創意運用。

第二屆AI生成擬聲「MyVoice服務」，於2023台灣大哥大日月潭花火音樂會，運用AI生成郭婞淳的模擬聲線演唱《天空沒有極限》，而今年在創新挑戰日更示範運用於發展智慧醫療，讓無法行動與發出聲音的病患，結合人臉辨識與M+ messenger功能，轉換成文字與聲音，進行有效溝通。

台灣大強調，未來「MyVoice服務」將整合現行服務產品，如mo幣生態圈、M+ messenger等APP化、智能客服、AI生成語音與影像等面向提案陸續落實中，拓展超5G創新應用。