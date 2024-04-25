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美光率先推出200層以上QLC NAND 展現持續領先地位

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

美光科技（Nasdaq: MU）25日宣布推出232層QLC NAND，將其整合至部分 Crucial消費型SSD產品中，目前Crucial SSD已正式量產並向企業儲存裝置客戶出貨，美光的2500 NVMeTM SSD 則已向OEM PC製造商送樣，充分展現美光在NAND技術上的持續領先地位。

美光表示，232層QLC NAND 具備下列重要功能，為行動、用戶端、邊緣和資料中心儲存裝置使用情境提供前所未見的效能，包括業界領先的位元密度，較競爭對手的最新產品高28%，其2400 MT/s NAND介面數據傳輸速度 ，相較前一代產品提高50%，讀取效能較前一代產品提升24%，程式設計效能較前一代產品提高31%。

Pure Storage超大規模事業部總經理Bill Cerreta指出，美光232 層 QLC NAND是我們大容量DirectFlash模組的關鍵推動因素，Pure Storage計劃在2028年之前更換資料中心的所有傳統硬碟HDD，美光的NAND創新將幫助我們加速實現此一目標。

另外，美光的2500 SSD以卓越效能提高日常運算的標準，顯著提升PC使用者體驗，且美光已連續二代推出具有最高NAND層數的用戶端QLC NVMe SSD，2500 SSD可說是全球首款整合200層以上QLC NAND的用戶端 SSD。

AMD全球院士暨資深副總裁Joe Macri則說，美光2500 SSD的效能十分令人驚艷，因此很高興能將其納入AMD儲存裝置主流應用平台的選項，憑藉其領先的使用者體驗，美光2500 SSD將成為高效能AMD Ryzen處理器的最佳搭檔。

美光副總裁暨用戶端儲存事業部總經理Prasad Alluri強調，隨著產業轉向基於QLC的儲存裝置，美光將繼續在用戶端SSD市場中保持領導地位和創新能力，憑藉著世界級的使用者體驗和其能為客戶所帶來的價值與效益，預計2500 SSD將進一步加速QLC NAND在PC中的應用。

NAND SSD 硬碟 美光 處理器

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