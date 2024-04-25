澳洲晶片廠摩爾斯微電子在台設立分公司 進軍大中華市場樞紐
澳洲晶片廠摩爾斯微電子（Morse Micro）今天宣布，在台灣設立新分公司，展現深耕台灣的承諾，並是進軍大中華市場的重要樞紐。
摩爾斯微電子表示，已在台灣經營多年，與台積電在製造領域合作，也與通路商威健、亞矽科技及全科科技合作，在大中華地區銷售Wi-Fi HaLow晶片。
摩爾斯微電子指出，台北分公司將作為在大中華地區的業務營運與支援樞紐，藉由更貼近客戶以增進合作機會，了解並滿足客戶需求。
隨著物聯網快速發展，摩爾斯微電子表示，傳統Wi-Fi連線面臨傳輸距離和功率效率的問題，Wi-FiHaLow可以解決相關挑戰，傳輸距離為傳統Wi-Fi解決方案10倍，覆蓋面積是100倍。
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