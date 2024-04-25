元太大尺寸彩色電子紙供不應求 ESL下半年回復成長動能

台積電日前舉行首季法說會，因為下修今年全球半導體展望，造成外界負面解讀，股價一度大跌。不過，台積自家受惠AI晶片需求強勁，全年營收仍可維持20%到25%增幅，除了靠先進邏輯晶片製程領先外，還有另一個承接AI晶片的利器，那就是4年前發表的3DIC SoIC（系統整合晶片）先進封裝技術。 業界甚至認為，這項技術搭配現有CoWoS產能擴充，將是技壓英特爾和三星這2隻被台積電形容為「700磅大猩猩」的強敵，得以大啖AI晶片商機的獨門利器。...

2024-04-25 09:35