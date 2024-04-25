元太大尺寸彩色電子紙供不應求 ESL下半年回復成長動能
元太（8069）董事長李政昊25日表示，已經走出首季營運谷底，電子標籤 （ESL） 產品預計第3季起升溫；彩色電子紙則受惠閱讀器、電子筆記本需求，目前產能滿載，整體營運維持逐季成長態勢不變。
李政昊今天出席Touch Taiwan 2024智慧顯示展會，他指出，去年電子標籤三色轉四色的時程，因為庫存調整而遞延。估計庫存調整將在今年第2季告一段落、第3季就會起來，目前電子標籤三色跟四色的出貨比重約 2：8，但預計到今年底可望達 1：9 。
彩色電子紙產品，則受惠電子閱讀器、電子筆記本等客戶積極導入、目前滲透率持續提升、產能也維持滿載。並積極朝向大尺寸、窄邊框的電子看板積極布局。
元太新竹新廠依原定時程完工，H5產線進行裝機，望明年投入75吋大型顯示器量產，有助擴大大尺寸產品布局；H6產線明年裝機。
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