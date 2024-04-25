訊連法說會／首季純益季增7.87倍 EPS達1.26元攀近七季高點
訊連（5203）25日召開法說會，公告第1季財報，雖然提列預期信用減損，但本業營運回溫，加上匯兌收益挹注，稅後純益達0.99億元，季增7.87倍，年增82%，每股純益1.26元，為近七季高點。
訊連第1季營收4.9億元，季減3.4%，年增14.3%，毛利率85.9%，季減0.3個百分點，年增1個百分點，營益率7%，季增0.3個百分點，年減0.8個百分點；稅後純益0.99億元，季增7.87倍，年增82%，每股純益1.26元。
訊連董事長黃肇雄表示，第1季於營業費用中提列電子商務支付商asknet solution AG的預期信用減損約2,051.4萬元，稀釋本業獲利，但業外匯兌收益挹注0.48億元，帶動整體獲利攀升。
訊連第1季Create B2C營收占比72.1%，營收年增27.1%，動能持續強勁；PC-OEM營收占比23.2%，營收年減11.2%； 人臉辨識等新事業營收占比4.7%，營收年增0.5%。
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