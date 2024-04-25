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美光232層 QLC NAND 問世 SSD 正在量產、送樣階段

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）今日宣布推出232層 QLC NAND，將其整合至部份 Crucial 消費型 SSD 產品中。美光表示，目前 Crucial SSD 已正式量產並向企業儲存裝置客戶出貨，美光2500 NVMe SSD 則已向 OEM PC製造商送樣，充分展現美光在 NAND 技術上的持續領先地位。

美光2500 SSD 以卓越效能提高日常運算的標準，顯著提升 PC 使用者體驗。美光已連續二代推出具有最高 NAND層數的用戶端 QLC NVMe SSD。美光2500 SSD 是全球首款整合200層以上 QLC NAND 的用戶端 SSD。

2500 SSD 帶來的使用者體驗超越了基於 TLC 和 QLC 的同類型 SSD，同時也為日常PC應用程式和運算任務中的生產力定義了新的儲存裝置標準。它在 PCMark 10基準測試中取得優異成績，相較於價值型 SSD 市場區隔的 QLC 和  TLC 競爭產品的平均分數高出45％。

作為世界上首款接近 PCIe Gen 4理論飽和效能的 QLC SSD，美光2500 SSD 擁有高達7.1 GB/s的循序讀取速度，為 SSD 的發展開拓了新領域。在為客戶提供的價值方面，它的效能超過了基於 TLC 的 NAND SSD 和基於 QLC 的NAND SSD，並優於競爭對手的產品

Pure Storage 超大規模事業部總經理 Bill Cerreta 表示，美光232層 QLC NAND 是我們大容量 DirectFlash 模組的關鍵推動因素。Pure Storage 計劃在2028年之前更換資料中心的所有傳統硬碟 HDD，美光的 NAND 創新將幫助我們加速實現此一目標。

AMD 全球院士暨資深副總裁 Joe Macri 表示，美光2500 SSD 的效能十分令人驚艷，因此我們很高興能將其納入AMD 儲存裝置主流應用平台的選項。憑藉其領先的使用者體驗，美光2500 SSD 將成為我們高效能 AMD Ryzen 處理器的最佳搭檔。

NAND SSD 美光

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