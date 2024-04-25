日月光旗下環旭估第2季營收持平 營益率小幅季減

半導體封測廠日月光投控下午將舉行法人說明會，旗下環旭電子上午預估，第2季營收和第1季持平，由於成本增加，預計第2季營業利益率較第1季小幅下降。

環旭電子上午公布第1季財報，單季營收人民幣134.92億元，較2023年同期增加3.8%，單季獲利人民幣3.35億元，年增20.63%，每股基本純益人民幣0.15元。

觀察主要產品應用，第1季通訊類占環旭整體營收比重34.4%，較2023年同期略增1.5%，消費電子類占比27.2%，年減2.2%，工業類占比12.6%，年減22%，雲端和儲存類占比11.5%，年增41.3%，汽車電子類占比12.1%，年增37.7%。

展望今年資本支出，環旭日前預估，今年資本支出規模較2023年增加30%至35%，鎖定消費電子和車用電子應用，並擴大北美市場產能。

環旭持續在北美、歐洲、越南和台灣等地擴充產能，預估到2026年，環旭在全球生產據點將擴充至35個。