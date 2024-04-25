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AI 建功！遠傳 friDay 購物助攻廠商快速上架 推升業績成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

AI導入購物建功，遠傳電信（4904）旗下 friDay 購物助攻廠商快速上架，推升購物業績持續成長。

遠傳電信近年積極將AI應用導入客戶服務，除「遠傳 friDay 影音」導入AI選片，推升觀看次數及觀影時間，遠傳「friDay 購物」也積極導入AI。

遠傳指出，過去購物平台上架產品，需要成千上百個人力手工上架，透過AI建立商品網頁、網站，一、二十分鐘即可快速上架，friDay 購物今年1月底開始，以自行開發的AI輔助商品上架與開店的手機 App「i開店」，聯手在地慈濟大學與慈濟科技大學，協助逾50家小農、伴手禮、旅遊業者做電商，透過AI協助第一次開店就上手。

近期地震不斷，花蓮旅遊及經濟深受影響，遠傳指出，friDay 購物利用AI開店後台技術，快速生成「花蓮振興購專區」，並透過內建AI演算推薦「聯合曝光」功能，協助花蓮在地廠商在復甦中另闢振興生計商機。

導入AI持續推升業務成長，遠傳日前公布新經濟業務持續成長，來自個人用戶的購物、影音及電信帳單代收成長亮眼，去年 friDay 購物行動商務年增14%，維持雙位數成長。

AI 遠傳電信

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