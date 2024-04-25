快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

台積電釋出矽光子整合新進展 2026年整合CoWoS、CPO

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）於美國時間24日舉辦2024年北美技術論壇，會中揭示其最新的製程技術，其中矽光子整合也成為本次關注重點之一。台積電指出，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證，接著於2026年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件（CPO），將光連結直接導入封裝中。

台積電表示，正在研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術,以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。COUPE 使用 SoIC-X 晶片堆疊技術將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統的堆疊方式，能夠為裸晶對裸晶介面提供最低的電阻及更高的能源效率。

台積電預計於2025年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證，接著於2026年整合 CoWoS 封裝成為共同封裝光學元件，將光連結直接導入封裝中。

台積電 連接器

延伸閱讀

台積電首度對外釋出A16技術 2026年將量產

台積電4月加碼2.4億美元金融債 這檔 ETF 與「護國神山」同行

蘋果自研 AI 處理器 台鏈助攻…預計明年下半年量產

辛耘、家登 四檔搶鏡

相關新聞

台積電首度對外釋出A16技術 2026年將量產

台積電於美國時間24日舉辦2024年北美技術論壇，會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及3D IC技術，憑藉此領先...

台積電先進封裝大躍進 矽光子封裝2025上陣

台積電在美西技術論壇中也宣布先進封裝技術大躍進，台積電將在核心的CoWoS技術下，持續引導入客戶導入系統整合晶片 （So...

半導體風雲／技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

台積電日前舉行首季法說會，因為下修今年全球半導體展望，造成外界負面解讀，股價一度大跌。不過，台積自家受惠AI晶片需求強勁，全年營收仍可維持20%到25%增幅，除了靠先進邏輯晶片製程領先外，還有另一個承接AI晶片的利器，那就是4年前發表的3DIC SoIC（系統整合晶片）先進封裝技術。 業界甚至認為，這項技術搭配現有CoWoS產能擴充，將是技壓英特爾和三星這2隻被台積電形容為「700磅大猩猩」的強敵，得以大啖AI晶片商機的獨門利器。...

Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎營運受惠

Meta公布第1季財報，營收364.5億美元，年增27%，淨利翻倍成長達123.7億美元，每股獲利（EPS）4.71美元...

台積電首度發表2奈米強化版A16新型晶片製造技術

台積電在美國當地時間24日舉辦2024年北美技術論壇，會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及三維積體電路（3D I...

星星之火3 記錄媒體與AI如何共舞

為了探索ＡＩ浪潮對新聞產業的挑戰與機會，蕭同茲先生文化基金會推出公益紀錄片「星星之火三：與ＡＩ共舞、守護真實之光」，走訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。