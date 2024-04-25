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光電科技工業協進會董座李育杰：3D互動顯示產業將對整個生態帶來改變

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3D互動顯示產業白皮書發布會，PIDA董事長李育杰（左四）表示，3D互動顯示產業將對整個生態帶來改變。光電科技工業協進會/提供
3D互動顯示產業白皮書發布會，PIDA董事長李育杰（左四）表示，3D互動顯示產業將對整個生態帶來改變。光電科技工業協進會/提供

光電科技工業協進會（PIDA）董事長李育杰4月24日出席3D互動顯示產業白皮書發布會。李育杰表示，由於3D技術的改善，不僅將帶動遊戲產業的發展；同時，對台灣整個產業生態的影響將非常大。

李育杰表示，3D互動在過去政府很多科技計畫裡面，有一個智慧城鄉計畫，把AR/VR/XR應用到新竹消防局，做消防演練；透過3D成像原理，讓大家有一個臨場感。台灣整個產業，從材料、元件、晶片半導體到整個機構的設計，太多跟3D成像相關的技術；而且背後還帶動Content，這是非常重要的，因為Content是最貼近消費者需求的。

李育杰指出，文策院曾經一直在談沉浸式的體驗，它把3D成像和5G結合，在台灣日本、法國三地結合展演，透過一個虛擬實境，讓它可以感受到跟影像的互動。它裡面也有很多3D成像的技術。這個產業是個技術層面非常深的領域；很多先進都投入此領域創業，隨著技術的演進，從頭暈、震動等等的問題，到現在均得到改善。3D互動顯示產業白皮書發表可給政府做為國家科學發展、技術研究與應用政策的建議。

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