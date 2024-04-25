美中晶片持續角力 威盛對岸搶單...獨享甜頭

美中在晶片業持續角力，互相出招，業界研判，美中兩國互相牽制下，愈來愈多台廠無法再享有對岸晶片業轉單效應，僅威盛（2388）一枝獨秀，成為新一波美中晶片戰中能吃到甜頭的台廠。

綜觀目前台灣IC設計服務廠，威盛由於過去就具備x86架構及晶片組的設計開發經驗，如今成功以旗下子公司ASIC（特殊應用 IC）設計服務廠威宏，打進IC設計服務供應鏈當中，未來AI運算處理器需求若持續發展，威盛有機會藉此搶下全球AI客戶訂單。

另外，陸媒先前也披露，威盛旗下IP廠兆芯推出大陸史上最強自主研發中央處理器（CPU）「KX-7000系列」，主打運算性能較一代產品大增兩倍，並導入DDR5、PCIe 4.0、USB 4等國際主流介面，在大陸猛打英特爾、超微之際，「KX-7000系列」可望扮演後援角色，擴大在大陸市場銷售。

根據兆芯先前釋出的訊息，KX-7000系列處理器已獲得聯想開天、同方、紫光、升騰、聯和東海等大陸主流整機廠商採用導入新品，搶攻大陸內需市場。業界認為，在美中貿易戰的氛圍下，兆芯完成大陸史上最強自主CPU，透露IP量能強大，後續可望導入開發更多新產品。

業界分析，威盛在近年積極轉型下，由晶片組公司轉型成嵌入式系統及方案供應商，其中最受矚目的就是IP與先進製程ASIC布局。