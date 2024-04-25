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史上最貴iPad 5月7日亮相

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊蕭君暉／綜合報導
蘋果發出邀請函，將於5月7日舉辦線上發表會，市場預期將亮相久未更新的新款iPad。（網路照片）
蘋果發出邀請函，將於5月7日舉辦線上發表會，市場預期將亮相久未更新的新款iPad。（網路照片）

蘋果昨（24）日發出邀請函，將於5月7日舉辦線上發表會，市場預料將發表全新iPad Pro、iPad Air與Apple Pencil觸控筆。其中，新款iPad Pro可能要價近2,000美元（約新台幣6.4萬元），屆時「史上最貴iPad」將面市。

蘋果發出邀請函主視覺圖像為手持Apple Pencil，搭配多種顏色的墨水，直接暗示發表會將與iPad產品線有關。蘋果新品齊發，法人看好，代工廠鴻海、仁寶，以及零組件廠中探針等本季添新成長動能。

iPad從2022年以來，便未大幅更新產品線，唯一例外是2023年11月推出新版Apple Pencil。彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）先前預測，2024年堪稱是屬於iPad的一年，這場發表會預料將一口氣推出全新改版的iPad Pro與iPad Air，以及新款巧控鍵盤和Apple Pencil等配件。

知情人士爆料，蘋果預計5月初推出全新iPad Pro及iPad Air，距離上一代產品發表已時隔18個月。其中，新款iPad Pro將導入蘋果最新M3晶片，並首度換上OLED螢幕，為iPad Pro機型2018年以來最更有感升級。新款iPad Air螢幕，也從2022年前一代的10.9吋放大至12.9吋，處理器則採用M2晶片，來和售價較高的iPad Pro做出區隔。

iPad iPad Pro 蘋果

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