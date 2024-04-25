台股伺服器代工六強 單日市值增3,100億元

台股AI族群昨（24）日滿血復活，鴻海市值重返2兆元大關，廣達更攻上漲停價260.5元收市，市值重回兆元，給董座林百里生日大禮。統計鴻海、廣達、緯創、緯穎、仁寶及英業達等AI伺服器代工六強，昨日總市值合計激增超過3,100億元。

鴻海昨日開高走高，終場大漲12元或8.33%、收156元，市值大增至2兆1,626.28億元，單日激增超過1,663億元，外資連續三日力挺買超，共敲進逾2.6萬張，三大法人昨日合計買超逾2.3萬張。

廣達一掃近期頹靡走勢，昨日強勢跳空叩關漲停價260.5元收市，大漲23.5元，單日市值增加逾907.8億元，來到1兆63.11億元。值得一提的是，昨天是林百里生日，隨著公司股價亮燈漲停、市值重返兆元，市場也順勢為林百里的75歲生日祝壽，外資昨天買超廣達逾1.4萬張，中止連二賣。

緯穎昨日飆漲逾7.5%，終場漲160元、收2,290元，市值由3,727.5億元增至4,007.5億元，重返4,000億元整數關卡，單日市值增加280億元，獲外資連三買力挺。

緯創昨日上漲4.5元或4.05%、收115.5元，市值大增超過130億元，來到3,346.04億元。外資昨日賣超7,579張，投信則連五買力挺。

英業達大漲超過半根停板，終場漲2.9元、收54.3元，市值增逾104億元，攀升至1,948.28億元，外資連二買、合計買超逾1.2萬張。

仁寶上漲2.9%或1元，收35.5元，市值增加43.69億元，來到1,564.49億元。