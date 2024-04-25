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聯電2024年第1季EPS 0.84元 配息3元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯電（2303）昨（24）日公布今年第1季財報，受傳統淡季與平均銷售單價（ASP）下滑影響，單季獲利季減20.8%至104.6億元，年減35.4%，每股純益0.84元，毛利率與獲利雙雙下探三年低點。聯電表示，第1季業績符合預期，在努力提升成本控管及營運效率下，仍維持相對穩健的獲利。

聯電董事會昨天也通過去年盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，配發率61%，以昨天收盤價50.2元計算，現金殖利率5.98%，將於5月提報股東常會決議。

聯電共同總經理王石指出，由於電腦領域需求回升，第1季晶圓出貨量較前一季成長4.5%；另外，在電源管理晶片、RFSOI晶片和AI伺服器矽中介層需求的推動下，使特殊製程占總營收的貢獻達到57%。

王石說明，第1季公司研發團隊在關鍵專案計畫上獲得良好進展，包括嵌入式高壓、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI和3D IC的客製化解決方案，為5G、AIoT和車用等高成長市場提供新的技術平台。

聯電第1季毛利率30.9%，季減1.5個百分點，年減4.6個百分點；營益率21.4%，季減1.2個百分點，年減5.3個百分點；稅後純益104.6億元，季減20.8%、年減35.4%，每股純益0.84元。

毛利率 聯電

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