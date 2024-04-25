面板雙虎同聲唱旺景氣 群創楊柱祥：春燕不只來了，還住下來了

面板雙虎昨（24）日同聲釋出比先前更樂觀的展望，為市況按讚。友達（2409）董事長彭双浪高喊「所有應用都正復甦」，面板業最差的狀況是去年和前年，現在應會回到健康發展的路徑。群創（3481）總座楊柱祥則以「春燕不只來了，而且還住下來了」形容市況，強調首季是景氣谷底，全年逐季攀升。

「Touch Taiwan 2024智慧顯示展會」昨日盛大開展，彭双浪、楊柱祥親自率隊參展並受訪，釋出以上訊息。這是今年以來，雙虎首度同步釋出對產業後市看法，雙雙為景氣回溫定錨。

彭双浪指出，目前所有應用都開始復甦，首先是電視需求先回來了，主要受惠今年將登場的歐洲盃及奧運等運動賽事助力大尺寸電視銷售，使得65吋以上的大尺寸電視拉貨動能強勁。

彭双浪說，電視面板市況先探出頭之後，接下來IT市場因為AI PC的激勵，將帶來下半年IT面板強勁需求。

另外，目前也看到車用市場穩定、商業、及工業用面板也正復甦中。

彭双浪強調，相信面板產業最差的就是去年和前年，今年首季是整體產業的最低點，現在應該會回到健康發展的路徑。

楊柱祥形容景氣現況指出，「面板產業的春燕不只是來了，而且還住下來了」。他說，面板業的第一隻春燕是大尺寸電視需求攀升，第二隻是車載應用有不錯的成長，現在觀察顯示器這個第三隻燕子飛回來的跡象。

他說，電視尺寸持續放大，僅管紅海危機的物流影響已逐漸淡化，但是巴拿馬運河乾旱造成物流得繞道赴美東，都有助電視市場需求穩。此外，AI筆電也如在隧道中看見曙光。整體而言，首季景氣是谷底、全年將逐季攀升。

針對面板雙虎均部署重兵的車用市場，友達總經理柯富仁表示，友達完成併購德國BHTC之後，今年第2季財報開始認列其營收、獲利。

友達去年車用產品營收占比約17%，金額約431億元；BHTC去年營收約近200億元。兩家公司合計營收約630億元，假設當時兩家公司已合併，則車用市場營收占整體營收約24%。

看旺智慧座艙業務成長，和碩（4938）日前公透過子公司砸下12.57億元入股群創旗下CarUX。群創董事長洪進揚表示，去年集團車用產品營收約400億元，今年在營收及獲利均可望有兩位數比率的成長。法人預測，群創集團今年有望挑戰500億元車用業績。

【記者余弦妙／台北報導】準總統賴清德昨（24）日表示，顯示器、半導體產業一直是撐起台灣經濟發展的兩個重要引擎，每個產業政府都相當重視，未來新政府將持續聆聽業界寶貴意見，並全力支持台灣Ｍicro LED發展。

賴清德昨日出席「2024 Touch Taiwan智慧顯示展」，力挺顯示器產業，準國發會主委劉鏡清也陪同出席，展現高度重視。賴清德表示，未來顯示器產業要往那個方向發展，新政府會與業界一同合作，再度提出好的方案。

賴清德說，顯示器產業與半導體產業一直是撐起台灣經濟發展的兩個重要引擎。

尤其顯示器產業在2023年出貨量為全球第二名，產值高達新台幣1.12兆元，也位居全球第二。

此外，台灣也製造出全球第一條、最先進的Micro LED產線，相當不容易。



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