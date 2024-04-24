開第一槍！台車用 PCB 龍頭敬鵬下修車用成長展望

在台積電、特斯拉先後釋出車用市場保守看法後，台車用PCB龍頭敬鵬（2355）也下修車用成長展望，成為車用PCB廠商首家釋出轉趨保守的業者。敬鵬24日指出，原先預期換車需求有望帶動全球車市，但今年首季實際銷售情況普普，加上高通膨高利率下電動車整體景氣趨緩，目前對車用前景也從原先較高復甦轉為保守持平看待。

敬鵬說，今年第2季看來跟去年下半年差不多，終端銷售平平，原先預期換車需求有望帶動復甦但今年首季銷售情況普普，在高通膨情況下消費者購買力需觀察。

敬鵬出貨特斯拉是由汽車電子客戶間接出貨，敬鵬觀察，特斯拉釋出保守展望不是太大問題，較大問題是全球電動車整體景氣趨緩，也導致原先預期的傳統車廠客戶出貨轉趨保守看待，包含電動車價格尚未到甜蜜點與高利率環境下帶來的負面影響。