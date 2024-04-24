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英業達搶「邊緣AI智慧工廠」龐大商機 大秀應用新成果

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英研智能總經理張國彬。記者吳康瑋／攝影
英研智能總經理張國彬。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）旗下英研智能（AIMobile）24日於台北國際安全科技應用博覽會中，展示團隊攜手Canon和 Network Optix共同合作開發的智慧工廠應用案例。英研智能總經理張國彬表示，團隊不斷努力將旗下Edge AI 解決方案，擴展到更廣泛的產業應用，而此次結合三方優勢和能力，相信將助產業自動化提升到新的水準。

張國彬表示，這次展示的案例為基於Edge AI的智慧工廠應用案例，而該成果是與Canon和Network Optix共同合作開發的，透過Edge AI技術，將關鍵零組件自動組裝到伺服器主機板上。而我們也非常榮幸能夠與Canon和Network Optix這兩家產業領導者合作，共同進軍智慧工廠領域。

對此，英研智能將其經過市場驗證的Edge AI裝置（型號：ucon、psox、ucox）與內部研發之AI模型，整合Canon先進的網路攝影機和Network Optix的智慧影像解決方案（Nx EVOS），以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。該展示在Network Optix 111號攤位以影片形式呈現。

工廠自動化一直是製造業的關鍵差異化因素。隨著工業4.0革命推動下的燈塔工廠越來越受關注，自動化水準決定了生產效率水準。這種伺服器組件組裝自動化，使智慧工廠又向前邁出一大步，英研智能的目標是將這項創新引入自己的生產線及其母公司英業達的生產線，使其工廠更具競爭力。

Canon透過在智慧交通管理方面的合作，成為英研智能的長期合作夥伴。其專業的影像監控設備已與英研智能Edge AI裝置無縫整合，這些裝置已部署在台灣從北到南多個城市，驅動動態號誌，紓解交通壅塞，守護國人行的安全。透過此次新的合作，雙方旨在將Edge AI與視覺技術的整合拓展到新的視野。

Network Optix是影像軟體領域的知名公司，以其易於整合、高性價比、企業規模和客戶客製化而聞名。借助其產品Nx EVOS，英研智能的Edge AI裝置可以在其控制台上進行管理，以實現可靠的視訊錄製、快速的視訊播放和管理，以及先進的規則引擎，可以透過單一管理平台記錄和分析機器人手臂的故障或失誤。透過這種整合，英研智能增強其Edge AI裝置的管理功能，目標是服務更廣泛的客戶群。

「身為全球影像技術之領導品牌，Canon擁有各項全球頂尖的影像輸出與輸入解決方案，近年致力於擴大安全監控市場版圖，提供業界最完整的智慧安防解決方案。」Canon商業影像解決方案事業群總經理陳建程表示：「我們與英研智能攜手合作打造的PAECIA System已成功被雙北、台中、高雄等多個城市採用，實現AI環境監測、都市停車位整合、道路車輛運輸管控、行人安全警戒等管理，共同打造智慧交通與智慧城市的願景」。

Network Optix國際業務副總裁，Oscar Hsieh表示，「我們非常榮幸能夠與AIMobile和Canon合作，共同開發專注於智慧工廠和智慧交通領域的軟、硬體整合解決方案。結合三方的優勢和能力，我們相信此整合解決方案將透過 Edge AI和雲端技術，將產業自動化和交通管理提升到新的水準」。

英研智能旗下Edge AI解決方案。英研智能／提供
英研智能旗下Edge AI解決方案。英研智能／提供
英研智能總經理張國彬。記者吳康瑋／攝影
英研智能總經理張國彬。記者吳康瑋／攝影
英研智能旗下Edge AI解決方案。英研智能／提供
英研智能旗下Edge AI解決方案。英研智能／提供

AI Canon Edge

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