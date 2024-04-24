英研智能展示組裝自動化應用 擬導入英業達產線
Secutech 2024台北國際安全科技應用博覽會今天開幕，代工廠英業達旗下英研智能展示與Canon、Network Optix合作開發的智慧工廠應用案例，透過邊緣人工智慧（Edge AI）技術，將關鍵零組件自動組裝到伺服器主機板上。
英業達發布新聞稿表示，英研智能將Edge AI裝置與內部研發的AI模型，整合影像技術大廠Canon的網路攝影機，及影像軟體公司Network Optix的智慧影像解決方案，以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。
英業達指出，工廠自動化一直是製造業的關鍵差異化因素，隨著工業4.0革命推動的燈塔工廠越來越受關注，自動化水準決定了生產效率。伺服器組件組裝自動化，使智慧工廠向前邁出一大步，英研智能的目標是將這項創新引入本身的生產線及母公司英業達的生產線，使工廠更具競爭力。
英研智能總經理張國彬說，英研智能正在努力將Edge AI解決方案擴展到更廣泛的產業應用，結合三方優勢和能力，相信這項整合解決方案將透過Edge AI技術的注入，把產業自動化提升到新的水準。
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